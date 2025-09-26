코스멘토코리아의 ‘헤브블루’, 아마존 통해 해외시장 확장 성공

민감성 피부 전문 브랜드 헤브블루를 보유한 코스멘토코리아(대표 박다원)가 해외 시장에서 의미 있는 성장세를 보이고 있다고 밝혔다.
코스멘토코리아에 따르면 헤브블루의 글로벌 사업 개시 6개월 만인 올해 7월을 기점으로 아마존 플랫폼을 활용한 해외 매출이 국내 매출 규모를 상회하기 시작했다.
회사 측은 “해외 진출에 앞서 각 지역의 시장 특성을 분석하는 과정을 거쳤다”면서 “이를 통해 북미 지역의 민감성 피부 관리 니즈와 동남아시아의 K-뷰티 선호 경향을 파악하고 진출 전략을 수립했다”고 설명했다.
헤브블루는 원료 투명성을 핵심 가치로 내세우고 있다. 제품에 사용되는 성분과 함량 정보를 소비자에게 제공하며, 피부 개선 효과를 위한 기능성 원료 중심의 제품군을 구축했다.
업계 관계자는 “국내 브랜드가 짧은 기간 내에 해외 매출 비중을 늘린 것은 현지 시장에 대한 이해도가 높았기 때문”이라며 “K-뷰티가 아시아를 넘어 전 세계적으로 확산되고 있음을 보여주는 사례”라고 평가했다.
