롯데카드 “CVC 유출 28만명 중 19만명 재발급”

“현재까지 해킹 따른 부정거래 없어
롯데카드가 이번 해킹 사고로 카드 부정 사용 가능성이 생긴 고객 28만 명 중 68%에 해당하는 19만 명에 대해 카드 재발급, 비밀번호 변경, 카드 정지·해지 등 보호 조치를 완료했다고 24일 밝혔다.
추석 연휴 전까지 보호조치 완료”
롯데카드에 따르면 전날 오후 6시 기준 고객정보가 유출된 고객 297만 명 중 카드 재발급을 신청한 고객은 65만 명, 비밀번호를 변경한 고객은 82만 명, 카드를 정지 또는 해지한 고객은 15만 명이었다. 중복을 제외하면 전체 유출 피해 고객의 43%(128만 명)가 보호 조치를 완료한 것이다. 롯데카드는 이번 해킹 사태에 따른 부정 거래는 현재까지 발생하지 않았다고 강조했다.
롯데카드는 아직 보호 조치가 안 된 고객에게 추가 안내 전화를 하는 한편 카드 재발급에 필요한 공카드(내용이 비어 있는 카드)를 충분히 확보할 방침이다. 하루 최대 카드 발급량을 6만 장까지 확대해 운영하고 있다.
롯데카드는 앞서 추석 연휴 전까지 CVC(카드 뒷면 숫자 3자리) 등 핵심 정보가 털린 고객 28만 명에게 보호 조치를 완료할 계획이라고 밝혔다. 카드 재발급 신청은 이르면 주말 중 대부분 처리될 것으로 롯데카드는 예상했다.
주현우 기자 woojoo@donga.com
