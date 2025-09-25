‘인삼 문화’ 유네스코 등재 염원하는 마음 담아… 다함께 남산 한 바퀴

‘인삼과 함께 남산 한 바퀴!’라는 슬로건 아래 열린 ‘2025 인삼런 in 남산’ 걷기 대회가 지난 20일 서울 남산 백범광장 일대에서 성황리에 개최됐다.
이번 행사는 3㎞ 걷기 코스로 진행됐으며 참가자 전원에게 기념 티셔츠와 16종의 인삼 건강 간식이 제공됐다. 완주자에게는 특별 제작된 인삼 캐릭터 메달이 수여돼 참가자들의 큰 호응을 얻었으며 행사장 곳곳에 마련된 이벤트 부스에서는 다양한 프로그램을 통해 인삼 제품을 받아 갈 수 있는 기회가 마련돼 즐거움을 더했다. 참가자들은 남산을 걸으며 건강을 챙기는 동시에 두 손 가득 인삼 제품을 안고 돌아가는 기쁨을 누렸다.
특히 이번 행사는 걷기 대회를 넘어 인삼의 유네스코 인류무형문화유산 등재 추진을 기원하는 자리라는 점에서 의미가 깊었다. 한국인삼협회는 ‘인삼 문화: 자연과 가족(공동체)을 배려하고 감사하는 문화’를 유네스코에 등재하기 위한 활동을 펼치고 있다. 이를 홍보하기 위해 행사 현장에는 참가자들이 등재 추진을 응원하는 메시지존이 마련됐으며 참가자들은 이곳에서 다양한 메시지를 남기며 등재 기원에 동참했다.
한국인삼협회 관계자는 “올해 처음 개최된 인삼런은 단순한 걷기 대회를 넘어 국민이 함께 건강을 나누고 인삼 문화를 체험하는 축제의 장이 됐다”며 “특히 참가자들이 인삼의 효능을 직접 경험하고 유네스코 인류무형문화유산 등재를 기원할 수 있었던 의미 있는 시간이었다. 앞으로도 국민과 함께하는 참여형 행사를 통해 인삼의 가치를 널리 알리고 세계에 전파해 나가겠다”고 말했다.
