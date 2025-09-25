동아일보

“상장기업 가치 제고 적극적으로 지원”

한국거래소

한국거래소 본사 전경. 한국거래소 제공
한국거래소 본사 전경. 한국거래소 제공
한국거래소는 기업 가치 제고 계획 공시 활성화를 돕기 위해 4차례에 걸쳐 릴레이 실무 간담회에 나선다.

지난해 5월 기업 밸류업(가치 제고) 프로그램을 시행한 뒤 현재까지 총 162개 기업(코스피 126곳, 코스닥 36곳)이 기업가치 제고 계획을 공시했다. 한국거래소는 상장기업이 현황진단, 목표설정, 계획수립, 이행·소통 등의 과정을 거쳐 기업가치를 높일 수 있도록 노력하는 과정을 돕고 있다.

코스피 상장사 중 시가총액 기준으로 49.8%에 달하는 기업이 기업가치 제고 공시에 참여하는 등 대기업 중심으로 참여가 이어지고 있다. 한국거래소는 중견기업과 중소기업을 포함한 전체 상장사의 적극적인 참여 확대를 촉구하는 차원에서 4차례에 걸친 간담회를 개최한다.

한국거래소는 간담회를 통해 상장기업 및 해외 투자자와 밀접하게 소통하고 회계·컨설팅 법인, 법무법인, 외국계 증권사 등 전문가들의 현장 의견도 청취한다. 한국거래소는 상장기업의 기업가치 제고 계획을 세우고 공시 참여를 활성화할 수 있는 다양한 지원 방안과 제도적 제언을 마련하기 위한 의견을 현장에서 모을 예정이다.

간담회는 주요 그룹별로 나눠 총 4차례에 걸쳐 실무자 중심으로 진행한다. 이달 8일 1차 간담회를 시작으로 마지막 간담회는 다음 달 1일 진행한다.

한국거래소는 다양한 시장 참가자의 의견을 폭넓게 수렴하고 기업가치 제고 프로그램을 지속적으로 보완·발전시켜 나간다는 계획이다. 한국거래소 관계자는 “밸류업 프로그램을 발전시켜 우리 자본시장에서 주주 가치를 존중하는 문화가 확고히 자리 잡을 수 있도록 적극적인 지원을 지속하겠다”고 말했다.

홍석호 기자 will@donga.com
