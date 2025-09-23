비엣젯, 추석 맞아 한국 승객 대상 특별 이벤트 진행

베트남 국적 항공사 비엣젯(Vietjet)이 추석을 맞아 한국 승객들을 위한 다양한 이벤트를 준비했다고 밝혔다. 이번 캠페인을 통해 △베트남 왕복 항공권 무료 증정 △편도 총액 7만7000원 부터 시작하는 특별 운임 △서울·대구·부산에서 열리는 온·오프라인 행사가 진행된다.
비엣젯은 이번 추석 이벤트를 통해 단순한 이동을 넘어, △스카이조이(SkyJoy) 멤버십 리워드 △친환경 최신 기재에서의 영감 가득한 여행 △따뜻한 서비스와 정통 베트남 기내식(퍼 틴, 반미 등) △1만 미터 상공에서 펼쳐지는 문화·예술 공연까지 다채로운 경험을 제공한다. 특히 한국 승객들을 대상으로 베트남 왕복 항공권과 다양한 경품을 증정해, 가족·지인과 함께 잊지 못할 순간을 만들 기회를 마련한다.
온라인에서는 ‘추석 덕담 나누기(Sharing Chuseok Greetings)’ 이벤트가 진행된다. 참가자는 비엣젯 코리아 공식 인스타그램 또는 카카오톡 채널을 통해 감사 메시지를 남기면, 추첨을 통해 베트남 왕복 항공권과 다양한 경품을 받을 수 있다.
또 오는 27일부터 28일까지 서울·대구·부산에서는 오프라인 이벤트가 열린다. 현장을 찾은 시민들은 즉석 참여를 통해 스카이보스(SkyBoss) 항공권, 에코(Eco) 항공권, 다양한 특별 경품을 받을 수 있다.
내일(24일)부터 오는 26일까지는 한국 ↔ 베트남 전 노선에서 편도 총액 7만7000 원부터 시작하는 특별 프로모션이 진행된다. 여행 기간은 2025년 10월 20일부터 2026년 5월 27일까지 이며, 비엣젯 공식 홈페이지와 모바일 앱을 통해 예매할 수 있다.
비엣젯은 이번 추석 캠페인을 통해 고객에게 감사의 마음을 전하고, 소중한 이들과 함께 명절의 가치를 되새길 수 있는 특별한 경험을 제공할 계획이다.
한편 비엣젯은 한국과 베트남을 연결하는 12개 직항 노선(인천·부산·대구 ↔ 호치민시, 하노이, 다낭, 나트랑, 하이퐁, 푸꾸옥)을 운영하고 있으며, 라오스·캄보디아·태국·말레이시아·싱가포르·필리핀 등 아시아 주요 지역으로 환승 연결망을 확장하고 있다.
