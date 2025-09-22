WPP미디어, 올리브영과 ‘협력 광고 파트너십’ 업무협약 체결

미디어 에이전시 WPP 미디어가 올리브영과 손잡고 디지털 리테일 미디어 시장 공략을 강화한다.
WPP 미디어는 올리브영과 ‘협력 광고 파트너 에이전시’ 업무협약을 체결했다고 22일 밝혔다. 협력 광고는 올리브영 온라인몰 입점 브랜드의 매출 극대화를 돕는 디지털 솔루션으로, 광고비 대비 성과를 데이터를 통해 정확히 측정할 수 있어 효율적인 마케팅 방식으로 평가받는다.
WPP 미디어는 영국 WPP 그룹 산하의 세계 최대 규모의 다국적 미디어 에이전시다. 유일하게 10년 가까이 리테일 미디어 기획(Planning)과 최적화(Optimization)를 전문적으로 수행해 왔다. 브랜드 빌딩부터 퍼포먼스까지 모든 마케팅 퍼널을 아우른다.
이번 협약에 따라 WPP 미디어는 올리브영 입점 브랜드를 대상으로 협력 광고 컨설팅, 광고 성과 개선 전략 수립, 우수사례 발굴, 콘텐츠 공동 제작 등을 지원한다. 양사는 메타(인스타그램 등)와 틱톡을 중심으로 맞춤형 캠페인을 운영하고 향후 채널을 지속 확대할 계획이다.
황연화 WPP 미디어 이사는 “리테일 미디어는 브랜드가 소비자 구매 여정의 ‘마지막 1미터’에서 직접적인 영향력을 발휘할 수 있는 강력한 채널”이라며 “10년간 축적한 리테일미디어 운영 경험과 글로벌 브랜드 빌딩 역량을 바탕으로 올리브영 입점 브랜드의 매출과 브랜드 가치를 동시에 성장시키겠다”고 말했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
