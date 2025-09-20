본문으로 바로가기
동아일보
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
언어선택
방문하고자 하는 언어의 홈페이지를 선택하세요.
한국어
English
中文(簡体)
日本語
마이페이지
전체메뉴 펼치기
경제
“내 정보도 혹시” 롯데카드 고객센터 해킹문의 북적
동아일보
업데이트
2025-09-20 02:07
2025년 9월 20일 02시 07분
입력
2025-09-20 01:40
2025년 9월 20일 01시 40분
송은석 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20250919/132426443/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
크게보기
19일 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 내 롯데카드 고객센터가 해킹 관련 문의를 위해 방문한 고객들로 붐비고 있다. 고객들은 롯데카드 홈페이지와 애플리케이션(앱)에서 개인정보 유출 여부를 확인할 수 있다. 피해가 확인된 고객은 롯데카드에 빠르게 연락해 탈퇴하거나 카드 재발급을 신청해야 한다.
#롯데카드
#롯데카드 고객센터
#롯데카드 해킹
송은석 기자 silverstone@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
좋아요
0
개
슬퍼요
0
개
화나요
0
개
댓글
0
댓글을 입력해 주세요
등록
지금 뜨는 뉴스
공짜는 없다, 돈내고 사라? “트럼프, 대만 무기지원 승인 거부”
만취 女 끌고 모텔로 우르르…시민 신고로 1분만에 성폭행 막혔다
北, AI 자폭 드론 모자이크 없이 공개
닫기
댓글
0
뒤로가기
댓글 0