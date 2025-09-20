동아일보

“내 정보도 혹시” 롯데카드 고객센터 해킹문의 북적

  • 입력 2025년 9월 20일 01시 40분

19일 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 내 롯데카드 고객센터가 해킹 관련 문의를 위해 방문한 고객들로 붐비고 있다. 고객들은 롯데카드 홈페이지와 애플리케이션(앱)에서 개인정보 유출 여부를 확인할 수 있다. 피해가 확인된 고객은 롯데카드에 빠르게 연락해 탈퇴하거나 카드 재발급을 신청해야 한다.

송은석 기자 silverstone@donga.com
