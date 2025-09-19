메타 스마트글라스, 허공에 손짓으로 메시지

메타가 첫 투명 디스플레이 탑재 스마트글라스를 내놨다. 17일(현지 시간) 메타는 미 캘리포니아주 본사에서 ‘메타 커넥트 2025’를 열고 ‘메타 레이밴 디스플레이’ 등 신형 스마트글라스를 공개했다. 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 “안경은 개인화 초지능 구현을 위한 이상적인 기기”라며 “역대 가장 인기 있던 소비자 가전제품들과 유사한 판매량을 예상한다”고 강조했다. 가격은 799달러부터 시작하며, 오는 30일부터 일부 매장을 시작으로 본격 판매가 시작된다.
메타 레이밴 디스플레이는 화면을 통해 메신저, 영상 통화 등이 가능하다. 지도를 띄워 길찾기에 도움을 받거나, 확대·축소한 카메라 화면을 보여줘 원하는 촬영 구도를 잡을 수 있다. 한 묶음으로 내놓은 손목 밴드는 근육 움직임을 감지해 손목 회전과 손가락 제스처만으로 기기 조작을 가능케 한다. 이날 저커버그는 허공에 펜을 쥔 듯한 손짓만으로 글씨를 써 메시지에 답장을 보내는 모습을 시연했다.
다만 미국에서만 출시되고, AI 기능도 매끄럽지는 못했다. 실제 이날 AI를 활용한 시연 도중 기술적 문제가 발생했다. ‘한국식 스테이크 소스’ 레시피를 알려 달라는 요구를 AI가 인식하지 못했고, 통화를 시도했으나 연결되지 않았다.
