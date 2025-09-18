한우자조금, 추석맞아 ‘온라인 한우장터’ 운영… 전국 유명 한우 브랜드 총출동

9월 19~23일, 행사 기간 한우 18개 브랜드 할인 판매
등심·채끝·정육·가공·부산물까지 전 품목 특별가
한우자조금, 농가 안정적 판로와 소비자 신뢰 모두 지원
한우자조금관리위원회는 18일 추석 명절을 맞아 19~23일까지 5일간 ‘2025 추석맞이 온라인 한우장터’를 운영한다고 밝혔다. 이번 장터에서는 구이용 한우(등심·채끝), 불고기·양지 등 다양한 정육류, 육포·떡갈비·곰탕 등 가공품과 보양용 부산물까지 합리적인 가격에 한우를 구매할 수 있다.
전국 대표 한우 브랜드 18곳이 참여해 소비자는 우수한 품질과 신뢰를 기반으로 한 제품을 만나볼 수 있다고 한다. 참여 브랜드에는 농협 라이블리, 강원한우, 대관령한우, 녹색한우, 안동봉화축협한우, 영풍축산, 우리한우365, 울산축협한우, 의성마늘소, 장수한우, 지리산순한한우, 총체보리한우, 참품한우, 토바우, 한우왕, 홍천한우, 서경한우, 소깨비 등이 포함된다. 행사 기간에는 신규회원 첫구매 이벤트, 등급별 구매 이벤트 등 다양한 소비자 혜택도 진행된다.
민경천 한우자조금관리위원장은 “추석을 맞아 품질 좋은 한우를 합리적인 가격에 선보임으로써 소비자와 농가 모두가 혜택을 누리는 상생의 장이 되길 바란다”고 말했다.
댓글 0