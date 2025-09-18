캄파리코리아, 클래식 칵테일 ‘네그로니 위크’ 주최… 함께 기부하는 사회공헌 전개

9월 22~28일 전국 바·카페·레스토랑에서 행사 진행
전 세계 79개국 1만2000여 업장 참여하는 글로벌 자선 캠페인
칵테일 한 잔마다 1달러 기부…교육·교류·음료산업 혁신 지원
행사 마지막날 ‘캄파리 레드핸즈 아시아 2025’ 한국 결승전 개최
캄파리코리아는 18일 클래식 칵테일 네그로니를 마시면 한 잔당 1달러를 기부하는 네그로니 위크(Negroni Week) 행사가 오는 22일부터 28일까지 전국의 바·카페·레스토랑에서 열린다고 밝혔다. 올해 13번째를 맞는 네그로니 위크는 캄파리와 미국의 유명 매거진 임바이브(Imbibe)가 2013년부터 함께 시작한 글로벌 자선 캠페인으로 행사 기간 모은 전액은 지역 사회와 사회적 약자를 지원하는 글로벌 기부 활동에 쓰여진다.
네그로니 위크는 단순히 칵테일을 즐기는 행사가 아니라, 전 세계 바텐더와 소비자가 기부를 통해 사회적 가치를 실천하는 나눔 플랫폼으로 발전했다. 2024년 네그로니 위크에서는 전 세계 79개국, 1만2000개 이상의 업장이 참여했으며, 7000회 이상의 기부 활동을 통해 총 63만 달러(8억7000만 원)가 모금되는 성과를 거뒀다.
모금액은 슬로우 푸드(Slow Food)와 같은 국제 단체를 통해 교육 장학금(35%), 교류 프로그램(40%), 네그로니 위크 혁신 어워드(25%) 등 지속 가능한 음료 산업을 위한 분야에 사용되며, 올해 역시 의미 있는 변화를 만들어낼 예정이다.
소비자들은 네그로니 위크 공식 웹사이트를 통해 한국을 포함한 전 세계 참가 업장을 실시간으로 확인할 수 있다. 네그로니 위크 공식 웹사이트는 캄파리 한국 공식 인스타그램 계정 프로필에서 확인 가능하다.
네그로니는 1919년 이탈리아 피렌체에서 카밀로 네그로니(Camillo Negroni) 백작이 기존 아메리카노(Americano) 칵테일에 소다수 대신 진(Gin)을 넣어 달라고 주문한 데서 유래했다. 캄파리 30ml, 진 30ml, 스위트 베르무트(Sweet Vermouth) 30ml를 얼음이 든 잔에 넣고 잘 저은 뒤, 오렌지 슬라이스를 올리면 완성된다. 단순하지만 균형 잡힌 조합으로 드링크 인터내셔널(Drink International)이 발표한 자료에서 4년 연속 ‘전 세계에서 가장 많이 팔린 클래식 칵테일 1위’에 오르며 인기를 입증한 바 있다.
한편 네그로니 위크의 마지막날인 오는 28일, 캄파리 레드핸즈 아시아 2025(Campari Red Hands Asia 2025) 한국 파이널 개최 소식이 알려지며 국내 소비자들의 눈길이 쏠리고 있다. 아시아 최고의 캄파리 바텐더를 선정하기 위해 2018년 시작된 이래 올해로 네 번째를 맞는 캄파리 레드핸즈 대회는 단순한 경연을 넘어 바텐더들이 기술과 창의성을 교류하고 글로벌 무대에서 역량을 선보이는 기회의 장이 될 것으로 보인다.
최종 우승자는 이탈리아 밀라노에서 개최되는 아시아 결승전에 한국 대표로 참가하고, 아시아 결승 최종 우승자의 칵테일은 2026년 아시아 네그로니 패밀리 트리(Asia Negroni Family Tree)에 영구히 기록되는 영예를 얻게 된다.
특히 올해 한국 결승전에는 지난해 한국 우승자이자 ‘핸드인핸드(Hand in Hand)’의 박태우 대표가 테크니컬 부문 심사위원으로 합류해 올해 참가한 바텐더들의 창의성과 열정을 직접 평가할 예정이다.
캄파리코리아 관계자는 “네그로니 위크는 전 세계적으로 가장 사랑받는 클래식 칵테일 네그로니를 즐기는 동시에, 한 잔의 기부로 사회적 책임을 나누는 뜻깊은 행사다. 소비자들이 가까운 업장에서 네그로니를 즐기며 칵테일 문화와 나눔, 그리고 글로벌 교류의 가치를 함께 경험하길 바란다”고 말했다.
댓글 0