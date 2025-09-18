기아, PV5 택시 전용 통합 디스플레이 공개

12.9인치 대화면에 택시앱 통합
기아가 1호 목적기반차량(PBV) 전용차 PV5용 택시 영업 특화 사양인 ‘올인원 디스플레이 2’를 16일 공개했다. 올인원 디스플레이 2는 이날부터 PV5 택시를 구매할 때 옵션으로 선택할 수 있다.
스티어링 휠 버튼으로 콜 수락 가능
외부 파트너사와 첫 협력 개발
이번 옵션은 택시 기사용 애플리케이션(앱)인 카카오T, 내비게이션 앱 카카오내비, 미터앱 티머니모빌리티·이동의즐거움 등 택시 영업 필수 기능을 12.9인치 대화면 디스플레이에 통합 제공한다. 기존에는 별도 기기로 분산 운영되던 주요 기능들을 직관적인 하나의 화면으로 통합해 운행 효율성을 높인 것이 특징이다.
운전자는 스티어링 휠 버튼만으로 콜카드(택시 호출 배차 시스템)를 수락할 수 있고, 하이패스 시스템 이용 시 요금이 자동 합산돼 결제가 간소화된다. 차량 원격 제어 서비스인 기아 커넥트와 내비게이션 기반 첨단 주행 보조 기능을 이용할 수 있고 앱미터 화면을 운전자 편의에 맞춰 디스플레이에서 직접 조정할 수도 있다.
올인원 디스플레이 2는 기아가 고객 중심 PBV 사업 철학을 바탕으로 외부 소프트웨어 파트너사와 협력해 PBV 전용 인포테인먼트 시스템 앱을 개발한 첫 사례다.
기아 관계자는 “올인원 디스플레이 2 출시를 통해 운전자에게 최적의 모빌리티 경험을 제공하고자 했다”며 “앞으로 택시뿐만 아니라 물류와 소상공인 등 다양한 업종을 대상으로 혁신적이고 실용적인 맞춤형 솔루션을 지속해서 선보여 소프트웨어 중심 차량(SDV)의 비전을 실현하고 미래 모빌리티 시장 변화에 대응해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 6월 출시된 PV5 택시는 71.2kWh 배터리가 탑재돼 1회 충전 주행거리가 358km 수준이다. 2열 슬라이딩 도어 등 다양한 편의사양도 갖추고 있다.
김재형 기자 monami@donga.com
