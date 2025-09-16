위밋모빌리티, ISO 27001 정보보호 경영시스템 인증 획득

위밋모빌리티가 국제표준 정보보호 경영시스템인 ISO 27001 인증을 획득했다고 16일 전했다.
정보보호 분야에서 가장 권위 있는 국제 인증 중 하나인 ISO 27001은 정보의 기밀성, 무결성, 가용성을 체계적으로 관리하고 있는지를 평가해 부여된다. ISO 27001은 다수의 대기업 및 공공기관에서 협업·조달 조건으로 요구하는 기준이기도 하다. 이번 인증은 한국경영인증원(KMR)의 심사를 통해 공식 승인됐다.
ISO/IEC 27001은 정보보호 정책, 접근통제, 기술적 보안 등 총 14개 영역, 114개 통제 항목을 기준으로 기업의 보안 체계를 전반적으로 검토한다. 위밋모빌리티는 위험 평가, 권한 관리, 침해사고 대응 체계 등에서 국제 기준에 부합하는 관리 체계를 갖춘 것으로 평가받아 인증을 획득했다.
이번 인증을 통해 위밋모빌리티는 스마트 모빌리티 산업에서 정보보호 역량을 공식적으로 입증하게 됐다. 특히 민감한 위치정보, 차량운행 데이터, 사용자 행동 데이터 등을 안정적으로 보호할 수 있는 기반을 마련하면서, 고객과 파트너의 신뢰 확보에도 긍정적인 영향을 줄 전망이다.
위밋모빌리티는 AI 기반 스마트 배차 솔루션 ‘루티(ROOUTY)’와 콜드체인 전용 온도관제 솔루션인 ‘루티 콜드아이(ROOUTY ColdEye)’를 운영 중이다. 이들 솔루션은 대규모 데이터를 수집·분석해 실시간 물류 최적화와 품질 관리를 지원하며, 민감한 정보의 실시간 처리와 보호가 필수적인 만큼 이번 ISO 27001 인증으로 보안 체계 역시 공신력을 확보하게 됐다.
회사 관계자는 “정보보안은 기업 신뢰의 핵심 축”이라며 “이번 ISO 27001 인증을 계기로 보안 수준을 한층 끌어올리고, 지속적인 내부 통제와 관리 고도화를 이어갈 것”이라고 밝혔다.
