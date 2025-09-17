소형견부터 노령견까지… 부형제 없는 고품질 영양제

올뉴펫(한국반려동물건강연구센터)은 반려동물의 건강 증진과 질환 예방을 목표로 기능성 영양제를 개발하는 전문 기업이다. 부형제를 배제하고 고품질 미국산 원료만을 활용하며 체중·연령에 따라 노령견, 소형견, 중대형견 전용으로 맞춤 설계된 제품이 특징이다. 대표 제품 ‘울트라부스터’는 노령견의 치매 예방, 관절·면역 강화, 심장·눈·피부 건강관리까지 종합적으로 돕는 영양제로 ‘노령견 필수 영양제’로 불린다. 소형견 전용 ‘올인원 모닝 플러스이브닝’과 대형견 맞춤형 제품은 시간대별 흡수성을 고려한 ‘타임라인’ 설계로 차별화했다. 이 외에도 눈 건강 ‘프로아이케어’, 관절 ‘조인트코어’, 심장 ‘코큐텐 하트비트’, 간 건강 ‘리버디톡스’, 피부·피모 ‘피모라’, 기관지 ‘브론가드’, 오메가3, 구강 유산균 ‘덴탈바이오’, 신장·요로 케어 ‘레날가드’ 등 다양한 영양제를 선보였다.
연세대 세브란스병원 외래교수이자 의학박사인 김보영 대표는 13살 반려견을 돌보며 쌓은 경험을 제품 개발에 반영해왔다.
