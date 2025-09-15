휴온스엔, 추석맞이 ‘건강 특선물’ 프로모션 진행

휴온스그룹 휴온스엔은 민족대명절 한가위를 맞이해 ‘건강 특선물’ 프로모션을 진행한다고 15일 밝혔다.
휴온스엔 측은 합리적인 가격으로 명절 선물용 프리미엄 건강기능식품을 구입할 수 있도록 이번 프로모션을 기획했다고 설명했다. 오는 30일까지 네이버 브랜드스토어에서 진행되며 최대 82%에 달하는 할인과 함께 다양한 부가 혜택을 제공한다.
이번 프로모션 행사 품목에는 ▲갱년기 여성 유산균 ‘메노락토 프로바이오틱스’ ▲최고 함량 비타민 ‘메리트C&D 듀얼메가’ ▲면역 강화 제품 ‘면역 이뮨 프로바이오틱스 와이셀라’ ▲고함량 아르기닌 ‘아르기닌 파워 6000’ ▲여성 영양 관리 제품 ‘나의 이노시톨 마이시톨’ 등 대표 건강기능식품 등이 포함됐다.
프로모션 기간 주요 혜택으로는 ▲‘메노락토 프로바이오틱스’ 및 ‘메노락토 프리미엄’ 구매 시 메노락토 1개월분 추가 증정 ▲네이버 단독 제품 ‘메리트C&D 듀얼메가’ 2박스 구매 시 10% 적립 ▲행사 품목 구매 시 전용 쇼핑백 무료 증정 등이 있다.
행사 기간 중 라이브방송은 오는 16일 오후 7시, 오는 24일 오전 10시 30분, 오는 26일 오전 10시, 오는 29일 오전 10시 총 4회 실시될 예정이다. 방송 중에는 초성 퀴즈 경품 이벤트를 비롯해 1만 원 이상 구매 시 2천 원 할인 쿠폰 제공 등의 이벤트도 진행될 계획이다. 특히 라이브 방송을 통한 제품 구매 후 댓글로 구매 인증 시 주문 수량의 2배에 해당하는 제품을 증정하는 파격적인 이벤트도 진행된다.
휴온스엔 관계자는 “추석을 맞이해 고객들의 성원에 보답하고자 특별한 혜택을 마련했다”며 “온 가족 건강을 위한 선물로 소중한 마음을 전하시길 바란다”고 말했다.
휴온스엔의 건강 특선물 프로모션에 대한 상세 내용은 네이버 브랜드 스토어에서 확인할 수 있다.