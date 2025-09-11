HD현대, 일론 머스크 위성 통신 ‘스타링크’ 도입… 선박 건조 현장 통신망 안정화

KT와 스타링크 도입·생산성 향상 업무협약
원격 시운전 통신 안정화로 선박 납기 개선
스타링크, 스페이스엑스 저궤도 위성 통신 서비스
HD현대가 선박 건조 현장에 미국 일론 머스크의 ‘스타링크’ 위성 통신 서비스를 도입하기로 했다.
HD현대는 11일 서울 강남구 소재 케이티샛(kt sat) 본사에서 케이티(KT)·kt sat과 ‘스타링크 활용 및 AI 기반 업무혁신 추진을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다.
협약에 따라 HD현대는 선박 건조 과정 전반에 스타링크 위성 서비스를 도입해 적용한다. kt sat은 스타링크 안테나 등 위성 서비스 이용에 필요한 장비를 공급하는 업체다. KT는 인공지능(AI) 기술을 연계해 HD현대 임직원 업무 생산성 향상을 지원한다. 차세대 통신으로 주목받고 있는 스타링크는 소형 위성 수천 기를 기반으로 전 세계 어디서든 인터넷 접속이 가능하게 하는 지구 제궤도 위성 통신 서비스다. 미국 스페이스엑스가 운영한다. 광케이블 및 기지국 설치가 어려운 바다나 산악 지역에서도 안정적으로 인터넷 접속이 가능한 것이 특징이라고 한다. HD현대는 스타링크를 활용해 건조 중인 선박 내부에 통신망을 구축하고 스마트워크 환경을 조성한다는 계획이다.
스타링크 위성망을 활용한 원격 시운전도 확대한다. 지금까지는 시운전 중인 선박이 해상 통신 음영 구역에서 문제가 생기면 해당 선박을 통신이 가능한 영해로 이동시켜 조치를 취하고 시운전을 재개하는 비효율이 발생했다. HD현대는 스타링크 도입으로 시간이나 장소에 구애받지 않고 실시간으로 선박 데이터를 확보하고 즉각적인 조치가 가능할 것으로 보고 있다. 시운전 일수가 늘어나는 비효율을 방지하고 선박 적기 인도에도 긍정적일 것으로 기대하고 있다. 이태진 HD한국조선해양 전무는 “스타링크 위성 서비스 도입을 통해 작업 안전성과 납기 신뢰성이 대폭 증대될 것으로 기대하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 기술력을 바탕으로 글로벌 조선업계를 선도해 나갈 것”이라고 말했다.
스페이스엑스와 스타링크코리아는 지난 5월 국경간 공급 협정을 체결하고 국내 과학기술정보통신부로부터 사업 관련 승인을 획득했다. 올해 8월에는 단말기 적합성 평가를 통과해 위성 서비스 국내 출시를 위한 주요 법적 요건을 충족한 것으로 알려졌다.
