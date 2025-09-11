다시 늘어난 가계대출, 지난달 4조 넘게 증가

6·27규제에도 증가폭 7월의 2배
지난달 은행 가계대출이 4조 원 넘게 증가한 것으로 나타났다. 정부의 6·27 대출 규제가 발표되기 전인 5, 6월 늘어난 주택 거래와 그에 따른 주택담보대출이 시차를 두고 실행된 영향으로 분석된다.
한은 “5, 6월 주택거래 시차 반영”
10일 한국은행의 ‘금융시장 동향’에 따르면 8월 말 기준 예금은행의 가계대출(정책모기지론 포함) 잔액은 7월 말보다 4조1000억 원 증가한 1168조3000억 원으로 집계됐다. 가계대출 증가 폭은 6월 6조2000억 원 등 증가세를 보이다가 6·27 대책 이후 7월 2조7000억 원으로 줄어든 바 있다.
대출 종류별로는 전세자금 대출을 포함한 주담대(930조3000억 원)와 신용대출 등 기타 대출(237조1000억 원)이 각각 전월 대비 3조9000억 원, 3000억 원 늘었다. 박민철 한은 시장총괄팀 차장은 “주택담보대출의 경우 5, 6월 늘어난 주택 거래가 시차를 두고 반영되면서 주택 구입 목적 대출을 중심으로 증가 폭이 확대됐다”며 “최근 서울 집값 상승에 공급 부족 우려 등이 반영된 만큼, (공급 대책이) 주택시장 불안 완화에 도움이 될 것으로 본다”고 설명했다.
이날 금융당국이 발표한 ‘가계대출 동향’에 따르면 제2금융권 등을 포함하는 전 금융권 가계대출 잔액도 지난달 4조7100억 원 늘었다. 증가 폭은 7월(2조3000억 원)의 약 두 배 수준이다. 은행권에서 4조1500억 원 늘며 가계대출 증가세를 주도했고, 2금융권 가계대출도 5600억 원 증가한 것으로 집계됐다. 한은의 조사 결과와 수치가 다른 것은 한은 통계에 은행 신탁계정과 외국계 은행 국내 지점 등도 포함됐기 때문이다.
