팝업코리아, 카드 결제 기반 대관 시스템 도입

단기 팝업스토어 큐레이션 플랫폼 팝업코리아가 온라인 브랜드와 소상공인들이 보다 쉽게 팝업스토어를 열 수 있도록 카드결제 기반 대관 시스템을 업계 최초로 도입했다고 밝혔다.
기존 팝업스토어 대관은 대부분 계약 전 전액 현금 납부가 필요했으며, 이는 브랜드를 막 시작한 창업자나 1인 브랜드에게는 쉽게 넘기 어려운 현실적인 벽이었다.
이번에 도입된 카드결제 시스템은 “지금 당장 현금이 없어도, 카드 한 장으로 팝업을 시작할 수 있다”는 점에서 그동안 ‘팝업스토어 행사’를 망설였던 브랜드들에게 실질적인 기회를 제공하는 전환점이 되고 있다. 고객은 공간 대관료를 신용카드로 결제하고, 팝업 기간 동안 발생한 매출로 그 비용을 상환하는 ‘매출 선반영 → 비용 후결제’ 구조를 구현할 수 있다.
팝업코리아 관계자는 “300만 원 이하의 대관료라도, 당장 한 번에 현금으로 납부하는 건 부담이 크다“며 ”카드결제를 통해 실행 가능성과 유동성이라는 두 마리 토끼를 잡을 수 있다”고 설명했다.
실제로 카드결제를 통해 고객은 현금 없이도 대관이 가능하고, 무이자 할부나 분할 결제를 활용해 비용 부담을 나눌 수 있으며, 지출 내역이 자동으로 남아 회계나 세무 처리도 한결 간편해졌다.
팝업코리아는 카드결제 시스템 외에도 예약 후 해지 시점 기준의 명확한 환불 규정, 고객 맞춤형 3단계 서비스 요금제(Basic · Standard · Flex), 현장 답사 및 대관 계약서 작성 지원 등 브랜드가 더 안전하고 유연하게 오프라인에 진입할 수 있도록 플랫폼 구조를 만들고 있다.
팝업코리아 정혜원 본부장은 “공간을 연결하는 것을 넘어서, 브랜드가 언제든지 오프라인에 진출할 수 있도록 준비된 구조를 만드는 것이 팝업코리아의 역할”이라고 강조했다.
향후 팝업코리아는 카드결제 시스템을 시작으로 예약금 기반 대관 예약, 월정액 구독형 요금제, 입점 브랜드 보험 자동가입 시스템 등을 순차적으로 도입할 계획이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
