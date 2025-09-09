쏠라이트 인디고 레이싱, 국내 개최 2025 TCR 아시아·TCR 월드투어 출전

현대성우그룹 소속 모터스포츠팀 쏠라이트 인디고 레이싱이 강원도 인제 스피디움에서 열리는 2025 TCR 아시아 7·8라운드와 TCR 월드투어 6라운드에 출전한다고 밝혔다.
TCR 아시아 7·8라운드는 오는 12일부터 14일까지, TCR 월드투어 6라운드는 내달 17일부터 19일까지 강원도에 위치한 인제 스피디움에서 진행된다.
이번 대회 출전 차량은 아반떼 N 기반 TCR 규격 경주차 ‘Elantra N TCR’로, 지난 2년여간 유럽 무대에서 축적한 데이터를 바탕으로 성능을 최대한 발휘할 것으로 기대된다. 드라이버는 박준성, 박준의 2인 체제로 구성됐으며, 유럽과 국내 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로 TCR 아시아는 물론 TCR 시리즈 중 최상위 무대인 TCR 월드투어에서도 안정적인 경기력을 선보일 예정이다.
쏠라이트 인디고 레이싱 이재우 감독은 “인제 스피디움에서 펼쳐지는 TCR 아시아와 TCR 월드투어 라운드는 국내외 팬들에게 우리 팀과 드라이버의 글로벌 경쟁력을 직접 보여줄 수 있는 중요한 기회”라며, “유럽 무대에서 쌓은 경험을 바탕으로 최상의 경기력을 발휘할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
쏠라이트 인디고 레이싱은 2019년 블랑팡 GT 월드 챌린지 아시아 드라이버 종합 우승, TCR 아시아 팀 종합 2위, 2024년 TCR 이탈리아 팀 종합 2위 등 국내외 다양한 무대에서 괄목할 만한 성과를 거두며 대한민국 모터스포츠의 위상을 높이고 있다.
쏠라이트 인디고 레이싱은 올해 유럽 무대에서 활약 중이다. 2025 TCR 유럽에 풀시즌 참가 중이며, 특히 박준성은 벨기에 스파프랑코르샹 서킷에서 열린 2라운드 레이스1 경기에서 2위를 기록하며 팀의 경쟁력을 입증했다. 또한 팀은 2024 TCR 이탈리아 시리즈에서 종합 2위를 달성하며 뛰어난 성과를 거둔 바 있으며, 현재는 차량 셋업, 드라이버 훈련, 경기 전략 등 다각적인 준비를 이어가고 있다.
한편, 현대성우그룹은 지주회사 현대성우홀딩스를 비롯해 알로이휠 및 주물 제품 제조사 현대성우캐스팅, 자동차 배터리 등 연축전지 전문기업 현대성우쏠라이트로 구성되어 있다.
