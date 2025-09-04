CJ올리브영, 회원 전용 라운지 도입… 멤버십 혜택 강화

CJ올리브영(이하 올리브영)은 회원 프로그램 ‘올리브 멤버스’의 혜택을 대폭 강화한다고 4일 밝혔다.
올리브 멤버스는 다양한 구매 혜택과 체험형 서비스를 제공하는 멤버십 프로그램으로 최근 승급 주기를 기존 6개월에서 1개월로 단축해 체감 혜택을 높였다.
회원은 매달 온라인몰과 모바일 앱의 마이페이지에서 최대 2만4000원의 할인 쿠폰팩을 받을 수 있다. 이달부터는 로레알코리아의 ‘마이 뷰티 박스’와 연동 혜택도 추가돼 키엘, 랑콤, 케라스타즈, 비오템, 어반디케이, 라로슈포제 등 6개 브랜드 구매 시 CJ ONE 포인트 추가 적립이 가능하다.
또 매달 25일부터 27일까지는 회원 전용 특가 행사 ‘올리브 데이’를 운영한다. 상품 할인, 장바구니 쿠폰, 포인트 적립 등 다양한 혜택을 제공한다. 국내 최대 규모 뷰티 축제인 ‘올리브영 페스타’와 올해 처음 열리는 러닝 행사 ‘산리오 X 올리브영 큐티 런 2025 서울’ 역시 올리브 멤버스 회원을 대상으로 예매할 수 있다고 한다.
상위 등급 고객을 위한 차별화된 서비스도 확대된다. 골드 올리브 회원은 ‘올리브영N 성수’ 매장 내 마련된 멤버스 라운지를 월 1회 동반인 3인까지 이용할 수 있으며 디저트와 음료가 무료로 제공된다. ‘올리브영 센트럴 강남 타운’ 라운지는 골드·블랙 등급 회원에게 월 1회 동반 1인과 함께 이용할 수 있다.
이와 함께 입점 브랜드를 심화 체험할 수 있는 ‘올리브 클래스’가 신설됐다. 매달 1~3개 브랜드를 선정해 대표 제품과 연계한 뷰티 클래스를 소규모로 진행하며 골드·블랙 회원은 앱을 통해 응모할 수 있다.
올리브영 관계자는 “올리브영과 K뷰티·K웰니스를 사랑하는 고객을 위해 올리브 멤버스 전용 혜택을 지속적으로 강화하고 있다”며 “앞으로도 실질적으로 체감할 수 있는 서비스를 확대하겠다”고 말했다.
한편 올리브 멤버스는 최근 6개월간 누적 구매 금액에 따라 △골드(100만 원 이상) △블랙(70만 원 이상100만 원 미만) △그린(40만 원 이상70만 원 미만) △핑크(10만 원 이상~40만 원 미만) △베이비(10만 원 미만) 등 5개 등급으로 운영된다.
황소영 기자 fangso@donga.com
