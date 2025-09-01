“잔여물 없이 편리하게”… 글로 하이퍼 전용스틱 ‘네오’, 스틱실 기술 전면 적용

BAT로스만스가 궐련형 전자담배 글로(glo) 하이퍼(HYPER) 기기 내부를 깔끔하게 유지할 수 있도록 전용 스틱 네오(neo) 시리즈 전 제품에 스틱실(StickSeal) 기술을 적용했다고 1일 밝혔다.
스틱실은 스틱 끝을 밀봉해 담뱃잎 잔여물이 기기 내부로 떨어지는 것을 막아주는 기술이다. 별도의 브러시 청소가 필요 없어 더욱 편리한 사용 경험을 제공한다.
BAT로스만스는 올해 2월부터 네오 스틱에 스틱실을 단계적으로 확대 적용해왔으며, 이번 ‘토바코 스위치’ 리뉴얼을 끝으로 10종 전 제품 라인업 업그레이드를 완료했다.
네오 패키지 디자인도 새로워졌다. 글로의 올해 브랜드 캠페인 ‘리브 라이프 인 컬러(Live Life in Color)’ 철학을 반영해 감각적이면서도 생동감 넘치는 붓터치 디자인을 적용했다. ‘일상에 컬러를 불어넣는다’는 브랜드 메시지를 시각적으로 구현했으며, 패키지 뒷면에는 각 제품의 맛 특성을 표기해 소비자 선택 편의성도 높였다.
BAT로스만스 관계자는 “글로 하이퍼 전용 네오 전 제품에 스틱실 기술이 적용되면서 전반적인 사용 경험과 관리 편의성이 강화됐다”며 “앞으로도 사용자들의 실제 니즈에 기반한 제품 혁신을 통해 브랜드 신뢰를 높이고 소비자 만족도를 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
