국내 中企 1년새 25만곳 늘었지만 전체 매출액은 감소

2023년 말 기준 국내 중소기업의 매출액이 2020년 이후 처음으로 감소한 것으로 파악됐다. 중소벤처기업부는 29일 발표한 ‘2023년 기준 중소기업 기본 통계 결과’에서 이 같이 밝혔다.
조사 결과 국내 중소기업 수는 2023년 말 기준 829만 8915개로 2022년 대비 3.2%(25만6189개) 늘어난 것으로 나타났다. 중소기업 종사자는 1911만7649명으로 전년보다 0.9%(16만1355명) 증가했다.
반면 매출액은 3301조 2545억원으로 전년 대비 7조7746억 원(0.2%) 감소했다. 이는 2020년 이후 지속적인 상승세를 보인 이후 첫 감소다. 연도별 매출액은 2020년 2675조 원, 2021년 3017조 원, 2022년 3309조 원으로 꾸준히 증가해왔다.
업종별 기업 수는 전기·가스·증기업이 전년 대비 17.0% 늘어 증가율이 가장 높았다. 정보통신업(12.2%), 전문·과학·기술업(7.4%), 도소매업(4.8%) 등이 뒤를 이었다. 반면 광업과 제조업은 각각 3.2%, 2.6% 감소했다.
업종별 종사자 수는 숙박·음식점업(2.5%), 도소매업(2.3%) 등 11개 업종에서 증가했다. 운수·창고업(4.6%), 제조업(0.5%) 등 7개 업종은 줄었다. 매출액은 금융·보험업(17.9%), 숙박·음식점업(8.7%) 등 11개 업종에서 증가한 반면 제조업(1.9%), 도소매업(1.3%) 등 7개 업종은 감소세를 보였다.
이소정 기자 sojee@donga.com
