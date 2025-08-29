中에 LCD 밀렸지만… 韓, 고부가 OLED선 점유율 격차 확대

글로벌 디스플레이 시장에서 중국의 값싼 액정표시장치(LCD)에 밀렸던 한국 기업들이 고부가가치의 유기발광다이오드(OLED)를 앞세워 시장 점유율을 다시 높이고 있다. 국내 디스플레이 기업들은 OLED 분야의 선전을 앞세워 3년 만에 1분기 매출 ‘100억 달러의 벽’을 넘어섰다. 다른 업종에서도 기술 혁신을 통해 중국과의 격차를 벌리는 디스플레이 사례를 참고할 필요가 있다는 분석이 나온다.
● 더 높아진 한국 OLED 점유율
28일 한국디스플레이산업협회에 따르면 올 1분기(1∼3월) 글로벌 OELD 시장에서 한국 기업의 시장 점유율은 65.5%로, 전년 대비 4.5%포인트 올랐다. 2위 중국(34.3%)과의 격차도 31.2%포인트에 달했다. OLED 분야의 선전으로 한국의 전체 디스플레이 점유율도 이 기간 30.6%로 전년 대비 2.2% 포인트 높아졌다.
그동안 한국 기업들은 중국 기업들이 정부 보조금을 바탕으로 값싼 LCD 제품을 양산하면서 점유율이 계속 잠식당해 왔다. 하지만 고가 제품군인 OLED 분야에서 기술 개발을 통해 원가를 낮추면서 재도약의 발판을 마련했다.
OLED는 자체 발광하는 디스플레이로, LCD 대비 높은 명암비와 뛰어난 색 재현력을 나타낸다. 다만 LCD 대비 공정 난도가 높고, 고품질 제품을 만들기 어려워 후발 주자의 진입이 어려운 분야로 꼽힌다.
한국 디스플레이가 1분기 선전한 요인으로는 국내 기업만 보유한 ‘탠덤(Tandem) OLED’ 기술 등이 꼽힌다. 탠덤 OLED는 유기발광층을 2개 층으로 쌓는 기술로, LG디스플레이가 2019년 세계 최초로 상용화했다. 최대 2배 밝은 화면을 구현하면서도 더 얇고 가볍다. 특히 배터리 소모량이 적어 스마트폰, 자동차 등에 사용하기 적합하다.
실제 올 1분기 국내 디스플레이 기업들의 OLED 매출은 자동차(전년 대비 57.6% 증가), 스마트폰(35.9%), 모니터(35.0%) 등에서 크게 늘었다. 국내 기업의 OLED를 포함한 전체 디스플레이 1분기 매출은 100억1000만 달러로 2022년 이후 3년 만에 100억 달러 선을 넘어섰다. 최근 미국 국제무역위원회(ITC)가 중국 BOE의 OLED 제품을 삼성디스플레이 특허 침해 사유로 14년 8개월 동안 미국에 수출할 수 없도록 한 결정도 한국 기업에는 긍정적으로 작용할 것으로 보인다.
● 원가 절감으로 중국과 격차 확대
최근 정보기술(IT) 제품과 자동차 인포테인먼트에서 고화질 OLED 수요가 늘면서 국내 기업들이 수혜를 볼 것으로 예상된다. 특히 스마트폰에 인공지능(AI) 및 고사양 반도체 탑재가 늘고 전력효율을 높이는 저온다결정산화물(LTPO) OLED 등이 대세로 자리잡으면서 국내 기업들의 추가 실적 상승이 기대된다. LTPO OLED 분야의 국내 기업 기술력은 글로벌 1위로, 중국 업체와 2, 3년가량의 기술 격차가 있다.
LTPO OLED는 다음 달 9일 공개되는 애플의 아이폰 17 시리즈에도 탑재된다. 시장조사업체 유비리서치에 따르면 삼성디스플레이가 가장 많은 7800만 대분 패널을 제공하고 이어 LG디스플레이가 4560만 대분 패널을 공급할 것으로 예상된다.
국내 기업들은 OLED의 단점으로 지목되던 가격 문제도 기술 개발을 통해 해법을 찾았다. OLED 유기물을 밀봉하는 공정에서 새로운 소재를 개발해 제조 효율성을 종전보다 20% 이상 향상시킨 것이다.
다만 중국 기업들이 막대한 정부 지원금을 바탕으로 추격하면 OLED 분야의 우위도 위태로울 수 있다. 박재근 한양대 융합전자공학부 교수는 “생산원가 절감을 위한 신소재 발굴이나 디스플레이 장비 국산화 등에 적극적인 정부 지원이 이뤄져야 한다”고 말했다.
