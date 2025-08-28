3연속 백 텀블링도 거뜬… 현대차 로봇 ‘스팟’ 美예능 휩쓸었다

현대자동차그룹 로봇 계열사 보스턴다이내믹스의 사족보행 로봇 ‘스팟’이 미국 오디션 프로그램에서 3연속 백 텀블링(공중제비) 등을 선보여 큰 호응을 받았다.
현대차그룹은 미국 NBC 프로그램 ‘아메리카 갓 탤런트’ 생방송 무대에서 사족보행 로봇 스팟이 백 텀블링 등 안무를 선보였다고 28일 밝혔다. 이 프로그램은 노래나 춤, 마술, 성대모사 등을 겨루는 서바이벌 형식의 오디션 예능이다. 1차 예선을 통과한 참가자들이 본선 생방송 공연을 펼치고, 이후 시청자 투표를 통해 매주 준결승에 올라가는 3개 팀이 선발된다.
앞서 올 6월 스팟 5대는 퀸의 ‘돈 스탑 미 나우’에 맞춘 안무 무대로 심사위원 4명의 만장일치를 얻어 이미 예선 무대를 통과했다. 이어 이달 26일(현지 시간) 열린 본선 무대는 털 달린 강아지 로봇 ‘스파클’이 마키 마크의 곡 ‘굿 바이브레이션’에 맞춰 쓰러졌던 스팟을 다시 일으켜 세우며 부활시키는 연출로 시작됐다.
곧이어 5대의 스팟이 노래에 맞춰 경쾌한 발놀림 등 이른바 ‘칼군무’를 선보였다. 이후 또 다른 스팟 1대가 등장해 3차례 연속으로 백 텀블링을 소화했다. 이에 관객들은 기립박수를 치며 환호했다. 보스턴다이내믹스 관계자는 “이 같은 3연속 백 텀블링은 한 번도 공개한 적이 없는 기술로 굉장히 구현하기 어렵다”고 설명했다.
보스턴다이내믹스는 이번 공연을 위해 스팟 전용 소프트웨어를 개발해 10초 동안 1000개가 넘는 개별 동작을 정확히 구현하도록 설계했다고 한다. 보스턴다이내믹스 관계자는 “이번 무대를 계기로 대중에게 로봇 기술의 친근함과 산업적 가치를 동시에 알리고 싶었다”며 “춤으로 학습시킨 스팟은 폭발물 처리와 같은 현장 업무수행에도 응용할 수 있다”고 강조했다. 스팟의 해당 프로그램 준결승 진출 여부는 27일(현지 시간) 방송에서 공개될 예정이다.
댓글 0