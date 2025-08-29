덕계역 걸어서 5분, 1595가구 대단지… 오늘 본보기집 개관

지웰 엘리움 양주 덕계역
1595가구 중 일반분양 1355가구… 7호선 연장 등 교통 호재도 많아
덕계역 학원가-생활 인프라 풍부… 내달 1일 특별공급, 2일 1순위 청약
경기 양주시에서 손꼽히는 완성형 입지에 진화된 상품성을 갖춘 아파트 단지가 선보인다. ㈜신영이 경기 북부권에 최초로 선보이는 지웰 브랜드 단지인 ‘지웰 엘리움 양주 덕계역’이다. 오늘(29일) 본보기집을 개관하고 본격적인 청약 일정에 돌입한다.
지웰 엘리움 양주 덕계역은 양주시 덕계동 일원 10필지에 들어서며 신영의 대표 주거 브랜드 ‘지웰’과 대방산업개발의 주거 브랜드 ‘엘리움’을 적용한다. 단지는 지하 4층∼지상 39층, 10개 동, 전용 49∼122㎡ 1595가구로 조성되며 이 가운데 1355가구가 일반 분양된다. 시공은 대방산업개발이 맡았다.
청약 일정은 9월 1일 특별공급을 시작으로 2일 1순위, 3일 2순위 청약 접수가 진행된다. 당첨자 발표는 10일이며 정당계약은 22일부터 24일까지 3일간 진행될 예정이다.
청약통장 가입 기간 12개월 이상 및 청약 예치금 요건을 충족하면 수도권에 거주하는 만 19세 이상이면 주택 소유 여부나 세대주 자격과 관계없이 누구나 청약이 가능하다. 전매 제한 기간은 6개월이다.
지웰 엘리움 양주 덕계역의 가장 큰 장점은 초역세권 입지다. 지하철 1호선 덕계역이 도보 5분 거리에 있으며 양주 옥정과 회천을 잇는 회천남로를 비롯해 평화로, 3번 국도, 수도권제2순환고속도로를 이용할 수 있는 양주 나들목이 인접해 있어 지역 내외로 이동이 편리하다.
우수한 교통 인프라 덕분에 직주 근접 여건도 좋다. 올해 말 준공 예정인 ‘회천도시첨단산업단지’를 비롯해 내년 말 준공 예정인 ‘경기양주테크노밸리’, 2027년 4월 준공 예정인 ‘은남일반산업단지’ 등 대규모 산업단지와 기존의 도하·구암·남면·상수·검준·홍죽 일반산단 등을 차로 30분 내외에 오갈 수 있다.
서울 출퇴근 등 접근성을 강화할 대형 교통 호재도 많다. 수도권광역급행철도(GTX)-C 노선이 2028년 개통을 목표로 추진 중으로 개통 시 양주에서 삼성역까지 20분대 이동이 가능해진다. 지하철 7호선 연장 사업도 오는 2026년 말 개통을 목표로 현재 도봉산∼옥정 구간 공사가 진행 중이며 국토교통부 대도시권광역교통위원회가 옥정∼포천 추가 연장의 사업계획을 승인해 서울 강남과 수도권 동북부 간 이동이 한층 편리해질 전망이다.
이 밖에도 서울∼양주고속도로(2030년 개통 예정), 수도권제2순환고속도로(2029년 전 구간 개통 예정), 국도 3호선 대체 우회도로 등 서울 북부권과의 연계를 강화하는 교통망이 다수 계획돼 있다.
단지 인근 덕계역 중심 상권에는 병의원, 학원, 식당, 생활필수업종 등이 밀집해 있으며 이마트, LF스퀘어 등 대형 생활편의시설도 가깝다. 예비타당성 조사를 앞둔 옥정 공공의료원(경기도 북부 의료원)이 300병상 규모의 종합병원급 공공의료원으로 추진 중이라는 점도 기대를 더한다.
우수한 교육 환경과 자연·문화 인프라도 돋보인다. 회천새봄초(2026년 9월 예정)를 비롯해 개교가 계획된 회천4중학교(2027년 3월 예정), 양주2고등학교(2027년 3월 예정) 등이 도보권에 위치해 안전한 통학 여건을 갖췄으며 덕계역 학원가도 가까운 학세권 단지다. 수변공원, 고장산 등 다양한 휴식공간이 인근에 있고 단지 바로 앞으로 ‘덕계공업지구 체육공원’이 들어설 예정이다. 또한 경기북부 유아체험교육원, 양주아트센터(예정) 등 수준 높은 문화 인프라도 돋보인다.
지웰 및 엘리움의 브랜드 시너지가 극대화된 상품성도 기대를 모은다. 지웰 엘리움 양주 덕계역은 전 가구에 소비자 선호도가 높은 3∼4베이 설계를 적용했으며 판상형과 타워형을 모두 도입해 선택의 폭을 넓혔다.
타입에 따라 △거실·다이닝·주방을 일렬로 배치한 LDK 구조 △1.5mX1.2m 규모의 주방 대형 창 △효율적인 ㄱ·ㄷ자형 주방 △호텔식 와이드 카운터형 세면대 등이 마련된다. 여기에 팬트리, 알파룸, 드레스룸, 현관 창고 등 풍부한 수납공간도 갖춰 실사용 편의성을 높였다.
첨단 주거 시스템도 대거 적용된다. 스마트폰을 통한 공동 현관 원패스 출입 및 엘리베이터 호출, 지하 주차장 주차 유도 시스템, 주차 위치 등록 시스템을 비롯해 전기·수도·가스 원격 검침과 무인 택배 시스템이 적용된다. 아울러 전용 모바일 앱을 통해 월패드 기능 제어 및 조회는 물론 다양한 IoT 기기를 연동해 활용할 수 있다.
또한 전 연령대가 함께 이용할 수 있는 다양한 커뮤니티 시설을 배치해 생활 편의성을 높였다. 특히 키즈라운지와 연계된 북카페는 영풍문고가 직접 신간 도서 및 스테디셀러를 큐레이션할 계획으로 일반 단지 내 도서관과 차별화되는 수준 높은 문화 공간으로 조성될 예정이다.
이와 함께 1인 독서실, 어린이집, 돌봄센터가 마련되며 어린이 안전을 고려한 맘스스테이션도 설치된다. 또한 피트니스센터, 스크린골프를 갖춘 골프연습장, 건식 사우나가 포함된 샤워룸이 제공될 예정이다. 아울러 고급 단지에 주로 선보이는 게스트하우스도 마련돼 지인 방문이나 소규모 파티 공간으로 활용할 수 있다. 대규모 녹지 광장과 산책로 등을 조성해 입주민이 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있도록 조경에도 신경을 썼다.
신영 관계자는 “지웰 엘리움 양주 덕계역은 경기 북부에 처음 진출하는 지웰 브랜드 단지로 입지 선정부터 상품성까지 차별을 꾀했다”라며 “덕계역 초역세권 입지에 들어서는 1595가구 랜드마크 대단지로 자리매김할 것”이라고 전했다.
