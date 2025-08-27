HDC현대산업개발, 송파한양2차에 ‘미래형 건강관리 서비스’ 도입

HDC현대산업개발은 송파한양2차 재건축사업에 차세대 건강관리 서비스를 도입한다고 27일 밝혔다.
HDC현대산업개발은 최근 비대면 진료 플랫폼 웰체크, 멘탈케어 솔루션 전문기업 옴니씨앤에스, 휴식가전 글로벌 브랜드 세라젬과 전략적 제휴를 체결하고 신체 건강과 정신 안정, 휴식을 아우르는 토탈 헬스케어·웰니스 서비스를 선보인다고 한다.
이번 제안은 아파트가 단순한 주거공간을 넘어 국내 최초로 ‘라이프 케어 플랫폼’으로의 진화를 선언했다는 점에서 주목된다. 입주민의 삶의 질을 전반적으로 향상시키겠다는 HDC현대산업개발의 주거 철학이 반영된 결과다. 모든 서비스는 HDC현대산업개발이 개발한 어플을 통해 스마트폰으로도 이용할 수 있다.
먼저 웰체크와 협력해 단지 내 전용 공간이나 가정에서 전문 의료진과의 비대면 상담·진료가 가능하다. 만성질환 관리부터 경증 질환에 대한 신속 진료까지 지원해 의료 서비스를 생활 속으로 끌어들이는 효과를 제공한다.
옴니씨앤에스는 뇌파·맥파 등 생체 신호를 기반으로 스트레스 지수와 두뇌 건강 상태를 측정하고 맞춤형 치유 콘텐츠를 제공한다. 이를 통해 입주민은 정신 건강 관리, 스트레스 완화, 집중력 향상, 수면 개선 등 과학적 멘탈케어 서비스를 일상적으로 누릴 수 있다.
세라젬은 척추·순환·휴식·뷰티·영양·운동·정신 등 7개 영역을 포괄하는 ‘7케어 솔루션’을 도입한다. 입주민은 글로벌 시장에서 검증된 척추 의료가전, 프리미엄 안마의자 등 다양한 웰니스 기기를 활용해 피로 회복과 재충전의 시간을 가질 수 있다.
HDC현대산업개발 관계자는 “이번 3개 전문기업과의 전략적 제휴를 통해 송파한양2차 아파트는 입주민의 건강과 행복까지 책임지는 ‘라이프케어 플랫폼’으로 진화하게 된다”면서 “앞으로도 글로벌 선도 기업들과의 파트너십을 확대해 미래 주거 트렌드를 선도하고 입주민들에게 차별화된 주거 가치를 제공하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0