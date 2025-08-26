BBQ, 북중미 이어 남미 콜롬비아 진출… 아메리카 대륙 벨트 확장

제너시스BBQ그룹이 북미와 중미를 넘어 남미까지 시장을 확장한다.
BBQ는 지난 24일 본사에서 콜롬비아 현지 기업 베베쿠사(Bebeku Inc)와 마스터 프랜차이즈(MF, Master Franchise) 계약을 체결했다고 26일 밝혔다. 계약식에는 윤홍근 제너시스BBQ그룹 회장과 베베쿠사 마이클 박(Micheal Park) 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.
베베쿠사는 QSR(Quick Service Restaurant) 형태의 브랜드를 직접 운영 중인 전문 기업으로, 뉴욕을 시작으로 F&B(Food and Beverage) 업계 경험을 축적해왔다. 현지화 역량을 바탕으로 BBQ의 성공적 안착을 견인할 것으로 기대된다.
베베쿠사 관계자들은 계약 이후 경기도 이천의 치킨대학에서 진행되는 MF 비즈니스 프로그램 교육에 참여하며, 추가적인 교육을 통해 운영 전반의 전문성과 경쟁력을 파트너와 함께 강화하고, 현지 시장 조기 안착 및 장기적 성장 기반을 마련할 계획이다.
한편 콜롬비아는 약 5340만 명이 거주하는 남미 제2의 인구 대국이다. 관광과 혁신산업이 성장하는 신흥 경제국으로, 젊은 인구층을 중심으로 외식·글로벌 브랜드 수요가 빠르게 확대되고 있다. 또 2023년 BBQ가 진출한 파나마와 국경을 맞대고 있어, 북미·중미·남미를 잇는 성장축이자 아메리카 대륙 확장 벨트의 핵심 전략지로 평가된다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
