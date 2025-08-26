허브이오 파로 효소, 오늘(26일) 홈쇼핑 첫 선

지난 4월 출시된 건강기능 신제품 ‘허브이오 파로 효소’가 오늘(26일) 현대홈쇼핑 TV 라이브 방송을 통해 론칭된다.
허브이오 파로 효소는 효소 전문가인 조남기 전남대 약대 교수가 연구개발에 참여한 제품이다. 조 교수는 원료의 배합과 기능적 안정성을 고려해 제품 설계 단계부터 참여했다.
업체측에 따르면 허브이오 파로 효소는 탄수화물 섭취가 많은 식습관을 가진 소비자에게 유용하다. 고역가 효소 배합과 야채·블랙푸드 등 부원료를 통한 복합 기능성 원료로 구성되어, 장 건강을 고민하는 소비자가 매 끼니 후 또는 더부룩함을 느낄 때 손쉽게 활용할 수 있는 제품이다.
또 공복 또는 식사 전후에도 부담 없이 간편하게 섭취할 수 있도록 구성되어 있어, 현대인의 바쁜 일상 속에서도 자연스럽게 건강 케어 루틴에 녹아들 수 있는 설계가 특징이다.
허브이오 파로 효소는 뷰티·건강 전문 플랫폼 화해에서 지난 5월 2주차부터 7월 2주차까지 ‘소화·위장 건강’ 주간 랭킹 1위를 기록하며 단기간에 입지를 굳혔다.
한국건강기능식품협회 자료에 따르면 국내 시장 규모는 최근 10년간 두 자릿수 성장률을 기록했으며, 소화 건강 관련 제품은 매년 소비자 관심이 높아지고 있다. 전문가들은 현대인의 식습관 변화, 스트레스 증가, 장내 건강 관리 필요성 확대가 효소 제품의 수요를 견인하고 있다고 분석한다.
허브이오 관계자는 “효소 제품은 단순한 보조제 개념을 넘어, 일상 속 건강 관리의 핵심 아이템으로 자리 잡고 있다”며 “화해 플랫폼에서 소비자 만족도를 이미 검증받았다는 점에서 홈쇼핑 시장에서도 긍정적인 반응이 기대된다”고 설명했다.
이어 “방송에서는 제품 개발 배경과 효소 전문성, 소비자가 체감할 수 있는 생활 속 활용법을 중심으로 소개할 예정”이라며 “TV 라이브 론칭은 단순한 판매 채널 확장을 넘어 브랜드가 소비자와 직접 만나는 기회다. 앞으로도 건강 관리에 실질적으로 도움이 되는 제품을 선보이겠다”고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0