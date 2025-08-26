현대백화점그룹, ‘ESG 통합데이터’ 구축… 글로벌 기준 맞춰 시스템 정비

그룹 차원 ESG 활동, 통합 관리 체계로 전환
환경·사회·지배구조 250여 개 지표 표준화
2026년 ESG 공시 의무 대비…투명성·신뢰성 강화
현대백화점그룹이 그룹 차원의 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 성과를 통합적으로 관리하는 시스템을 마련한다. 계열사별로 분산되어 있던 지속가능경영 자료를 하나로 모아 관리하며, 국제 기준에 맞는 정보 공개 기반을 갖추겠다는 방침이다.
지주사인 현대지에프홀딩스는 26일, 그룹 전체의 ESG 성과를 관리하고 공식적으로 공시할 수 있는 데이터 통합 관리 체계를 본격적으로 구축한다고 밝혔다. 이를 통해 그룹 내 계열사들이 수행하는 ESG 활동을 보다 조직적으로 파악하고 관리할 계획이다.
새 시스템은 국제적으로 통용되는 ESG 공시 기준에 맞춰 설계된다. 현대백화점, 현대홈쇼핑, 현대그린푸드, 한섬, 현대리바트 등 주요 16개 계열사가 관리 대상이다.
2026년부터 국내에서 단계적으로 시행될 예정인 ESG 공시 의무화 제도에 선제적으로 대응하기 위한 목적도 있다. 시스템에는 각 계열사의 환경(E), 사회(S), 지배구조(G) 현황을 종합적으로 확인할 수 있는 대시보드가 포함되며, 이를 통해 그룹 전체의 관리 역량을 높일 계획이다. 통합된 자료를 바탕으로 공식 보고서를 작성·게시해 투자자와 이해관계자에게 일관된 정보를 제공할 예정이다.
각 계열사는 사업 성격에 맞는 항목을 선택해 별도로 관리할 수 있도록 할 방침이다.
현대백화점그룹은 그동안 지주회사 주도로 ESG 협의체를 운영하면서 계열사별 미흡한 부분을 점검·보완해왔다. 이번 시스템이 마련되면 ESG 경영을 보다 체계적이고 효율적으로 추진할 수 있을 것으로 기대된다.
그룹 주요 계열사들은 이미 대외 평가에서 좋은 성과를 거두고 있다. 올해 서스틴베스트가 발표한 ‘2025년 ESG 우수 기업 100’에는 현대백화점 등 그룹 내 6개 계열사가 선정됐다. 지난해 한국ESG기준원(KCGS)에서 발표한 ‘2024년 ESG 평가’에서도 상장 계열사 12곳 중 10곳이 2년 연속 통합 A등급 이상을 획득했다.
현대백화점그룹 관계자는 “ESG는 기업 경쟁력의 핵심 기준이자 글로벌 투자자 및 이해관계자와의 신뢰를 좌우하는 요소이기도 하다. 이번 시스템 구축을 계기로 지속가능경영 기반을 한층 강화하고, 국제 수준에 맞는 ESG 활동을 이어나가겠다”고 말했다.
