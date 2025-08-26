[단신]삼성자산운용, S&P500 ETF 순자산 5조 원 넘겨 外

삼성자산운용은 자사의 KODEX 미국S&P500 상장지수펀드(ETF)가 2021년 4월 상장 이후 약 4년 4개월 만에 순자산 5조 원을 넘겼다고 25일 밝혔다. 해당 ETF의 순자산은 현재 5조436억 원으로 국내 상장 ETF 중 6위에 해당한다. 특히 2023년 말 대비 순자산이 640% 성장하면서 S&P500지수 추종 ETF 상품 중 가장 증가 속도가 빨랐다고 회사 측은 설명했다. 또한 같은 날 상장한 KODEX 미국나스닥100 상품은 순자산이 2조9876억 원으로 집계됐다.
■ KB국민카드, 건보료·병원비 할인 카드 출시
KB국민카드와 KB라이프는 건강보험료, 병원, 약국 등의 할인 혜택을 제공하는 ‘KB라이프 딱좋은 요즘 건강 KB카드’를 출시했다고 25일 밝혔다. 해당 카드로 KB라이프의 건강보험료를 자동 납부할 경우 전월 이용 실적에 따라 최대 8000원까지 할인을 제공한다. 또 전월 이용실적이 40만 원 이상일 경우 병원, 약국 업종 이용 금액의 5％를 월 최대 5000원 한도에서 할인받을 수 있다. KB라이프 건강보험료 자동 납부 시 전월 이용 실적 40만 원 이상 5000원, 80만 원 이상 7000원의 추가 할인이 24개월간 제공된다.
■ ‘광주와뱅크’ 주식 및 금 비대면 투자 서비스
광주은행은 NH투자증권과 모바일 플랫폼 ‘광주와뱅크’ 애플리케이션(앱)에서 주식과 금 비대면 투자 서비스를 제공한다고 25일 밝혔다. 기존에는 영업점을 방문해야만 증권 계좌를 열 수 있었지만 이번 제휴로 비대면 개설이 가능해졌다. 주식 매매 서비스는 국내외 주식과 상장지수펀드(ETF)까지 거래할 수 있다. 금 투자 서비스는 한국거래소 금시장과 연계돼 1g 단위로 소액 투자를 할 수 있다. 실물을 원하면 100g 또는 1kg 단위로 인출할 수 있다. 다음 달 30일까지 와뱅크에서 증권 계좌를 신규 개설한 고객 전원에게 투자 지원금 5000원이 지급된다.
