65세 이상 연금 수령자 월평균 69만원, 최저생계비 절반 수준

65세 이상 연금 수급자가 받은 월평균 수급 금액이 70만 원에 못 미치는 것으로 나타났다. 정년 퇴직 이후 소득이 끊겼지만 국민연금 수령 연령에 도달하지 않은 60~64세의 절반 이상은 연금 소득이 없었다.
25일 통계청이 발표한 연금통계에 따르면 2023년 65세 이상 연금 수급자는 863만6000명으로 전년 대비 5.6% 증가했다. 65세 이상 인구 중 연금 수급자 비율은 90.9%로 집계됐다. 이 비율은 2016년 87.0%에서 2021년 90.1%, 2022년 90.4%, 2023년 90.9%로 꾸준하게 우상향 중이다. 반면 연금 미수급자는 86만명으로 전년 대비 4000명 감소했다.
이들이 받은 월평균 연금 수급액은 69만5000원이다. 이는 전년보다 4만5000원(6.9%) 올랐지만 같은 해 1인 가구 최저생계비인 124만 원의 절반을 약간 웃도는 수준이다. 수급 금액의 분포를 살펴보면 월평균 수급액의 중위수는 46만3000원이다. 기초연금 인상 효과로 전년(41만9000원)보다 5만 원 가까이 올랐지만 여전히 최저생계비의 3분의 1 수준이다.
월평균 연금 수급자가 가장 많은 수급액 구간은 25만~50만 원대로 전체의 50.9%를 차지했다. 50만~100만 원(31.1%), 100만~200만 원(8.2%), 200만 원 이상(5.9%)이 그 뒤를 이었다. 25만 원 미만은 4.0%로 가장 적었다. 이에 통계청 측은 “기초연금이 물가상승률 일부를 반영하면서 25만 원 (이하에서) 경계를 넘어간 사람 수가 굉장히 늘어났다”고 설명했다.
통계청은 이번 통계에서 소득공백 위험이 높은 60~64세 연령대를 세부구간으로 별도 조사했다. 2023년 연금을 1개 이상 수급한 60~64세는 177만3000명으로 연금 수급률은 42.7%에 그쳤다. 월평균 연금 수급액은 100만4000원으로 집계됐다. 국민연금 및 노령연금 수급이 시작되는 63세를 기준으로 60~62세의 수급률은 24.8%, 63~64세는 69.9%로 차이가 컸다.
