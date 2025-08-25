광동제약, ‘무한도전런 부산’ 후원… “소비자와 소통확대 지속”

비타500 이온플러스와 옥수수수염차로 참가자 지원
광동제약은 오는 30일 부산 광안리해수욕장에서 열리는 ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’의 공식 협찬사로 참여한다고 25일 밝혔다.
마라톤 연계 SNS 이벤트로 소비자와 소통 확대
건강과 활력 강조한 음료로 완주 응원
‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’은 MBC 예능 프로그램 ‘무한도전’ 방송 20주년을 기념해 기획된 마라톤 행사다. 10km 코스를 중심으로, 무한도전 테마 포토존과 특별 공연 등 다양한 프로그램이 준비된다. 박명수, 정준하, 하하 등 프로그램 출연진의 참여로 기대를 모으고 있다.
광동제약은 참가자들이 레이스 동안 체력을 유지할 수 있도록 두 가지 음료를 제공한다. 참가자 전원에게 배송되는 ‘레이스 키트’에는 비타500 이온플러스를, 완주자에게 제공되는 ‘간식 키트’에는 광동 옥수수수염차를 포함해 제품 체험 기회를 마련했다.
비타500 이온플러스는 비타민C 500mg과 전해질(체내 수분과 염분 균형을 유지하는 성분)을 함유한 이온음료로, 수분과 에너지를 동시에 충전할 수 있다. 보존료와 인공 착색료를 사용하지 않고 저칼로리로 제조돼 부담 없이 섭취 가능하다. 광동 옥수수수염차는 고소한 맛과 카페인 미함유 특징을 가진 건강 차음료로, 남녀노소 누구나 즐길 수 있다.
광동제약은 마라톤 참가자를 대상으로 SNS 경품 이벤트를 진행한다. 비타500 이온플러스 또는 광동 옥수수수염차와 함께 촬영한 사진을 SNS에 공유하면 추첨을 통해 경품을 제공한다. 제품 기대평이나 건강 습관을 공유하는 댓글 이벤트도 열어 다양한 혜택을 선사할 계획이다.
광동제약 관계자는 “이번 행사에 참여하는 모든 이들이 건강한 에너지로 레이스를 완주하길 바라는 마음에서 음료를 지원했다. 앞으로도 다양한 활동을 통해 소비자와의 접점을 늘리고 독특한 브랜드 경험을 제공하겠다”라고 전했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
