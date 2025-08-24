10억 넘는 코인 부자, 1만 명 넘었다…50대 가장 많아

10억 원을 초과하는 가상자산을 보유한 국내 투자자가 1만 명을 넘어선 것으로 나타났다. 코인 투자자들은 아직 과세 의무가 없지만, 주식보유액 양도소득세 부과 기준을 종목당 50억 원에서 10억 원으로 강화하는 내용의 세제개편안을 두고 논란이라 눈길을 끌고 있다.
24일 금융감독원이 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 자료에 따르면 5일 기준 가상자산 10억 원 초과 보유자는 1만810명으로 집계됐다. 이들이 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)에 보유한 가상자산 가액(현재 시장가격)은 1인당 평균 22억2889만 원에 달했다. 이는 5대 거래소 전체 이용자의 1인당 평균 보유액(1027만 원)의 200배를 훌쩍 뛰어넘는 액수다.
가상자산 10억 원 초과 보유자 중에선 50대가 3994명으로 가장 많았다. 40대(3086명), 60대 이상(2426명), 30대(1167명) 등이 뒤를 이었다. 20대는 137명으로 인원 수는 적었으나, 1인당 평균 보유액은 26억8871만 원으로 다른 연령대보다 높았다. 이들 중 76%(8242명)는 업비트를 이용한 것으로 나타났다.
한편 5대 거래소 이용자는 총 1086만6371명(중복 포함)으로, 최근 1000만 명을 돌파한 것으로 집계됐다. 지난달부터 대표적 가상자산인 비트코인이 개당 1억5000만 원 후반대까지 치솟는 등 시장이 활황을 띠면서 가상자산 투자가 늘어난 것으로 풀이된다.
5대 거래소 이용자들의 보유액은 111조6503억7800만 원으로 집계됐다. 연령대별로 는 3040 세대가 전체의 55%로 과반을 차지했다. 30대가 300만4727명, 40대가 293만4146명 순이었다.
연령대별 1인당 평균 보유액은 나이대에 따라 보유액이 커지는 경향을 보였다. 평균 보유액은 60대 이상 2340만 원, 50대 1768만 원, 40대 1137만 원, 30대 632만 원, 20대 206만 원순이었다.
현재 가상자산 투자 소득에 따른 과세는 2027년 1월 이후로 유예됐다. 정부는 코인 등 가상자산으로 수익을 남기면 기본공제 250만 원을 제외한 금액에 20%(지방세 포함) 세율을 부과할 예정이었다. 양도세도 아직 부과되지 않고 있다.
