HDC현대산업개발, 송파한양2차 재건축 위해 1금융권과 금융 협약 체결

HDC현대산업개발(이하 HDC현산)은 송파한양2차 재건축사업의 성공적 추진을 위해 국내 1금융권 시중은행들과 금융 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다. 이번 협약에는 KB국민은행, 하나은행, 우리은행, NH농협은행 등 4대 주요 시중은행이 참여했고 재건축 과정에서 필요한 이주비와 사업비 등 자금을 안정적으로 공급할 예정이다. 조합원들은 개별적으로 복잡한 대출 절차를 밟지 않고 통합적이고 유리한 금융조건을 적용받을 수 있게 된다.
재건축 사업에서 자금 조달은 성패를 좌우하는 핵심 요소로 꼽힌다. 특히 정부가 지난 6월 27일 발표한 부동산 대출 규제를 강화한 상황에서 대형 시공사와 1금융권이 직접 협력해 안정적인 자금조달 구조를 마련했다는 점에서 이번 협약은 의미가 크다. 금융권 역시 HDC현산의 우량한 재무구조와 최근 실적 개선세를 신뢰의 근거로 제시했다. HDC현산은 2024년 이후 도시정비사업 수주 확대와 실적 반등에 힘입어 주가 상승세를 이어가며 시장 신뢰를 회복해왔고 이러한 기반이 금융권 협약으로 이어졌다는 평가다.
HDC현산 관계자는 “이번 금융협약은 조합원들이 안심하고 재건축을 진행할 수 있는 안정적인 환경을 만들기 위한 제안”이라며 “탄탄한 재무구조와 시중은행들과의 협력을 바탕으로 최상의 금융조건을 제공하고 지역 랜드마크 단지로 완성하겠다”고 말했다.
금융권 관계자도 “대형 정비사업에서 금융 리스크 관리가 가장 중요한데 HDC현산의 건전한 재무구조와 시장의 신뢰 덕분에 협약이 가능했다”며 “이번 협약은 조합원들의 금융 부담을 줄이고 사업 안정성을 높이는 데 기여할 것”이라고 설명했다.
송파한양2차 아파트는 1984년 준공된 노후 단지로 이번 재건축을 통해 최고 29층, 총 12개 동, 약 1300세대 규모의 친환경 스마트 단지로 새롭게 조성될 예정이다. 총 공사비는 약 7000억 원 규모로 추산된다.
댓글 0