메디힐, 더현대 서울 팝업스토어 성료 …글로벌 K-더마 브랜드 인기 입증

더마 코스메틱 브랜드 메디힐(MEDIHEAL)은 ‘메디힐 X 플레이브 팝업스토어’가 현대백화점 더현대 서울에서 성황리에 종료됐다고 22일 밝혔다.
이번 팝업스토어는 버추얼 아이돌 ‘PLAVE(플레이브)’를 브랜드 모델로 한 협업으로, PLAVE 멤버들이 메디힐의 신입 연구원이 되어 피부 고민을 해결해 주는 ‘MEDIHEAL SPACE LAB’ 컨셉으로 운영됐다. 팬덤을 겨냥한 콜라보 제품과 굿즈가 현장에서 최초 공개되며, PLAVE 팬덤은 물론 외국인 방문객 사이에서도 인기를 끌었다.
메디힐의 대표 마스크팩 라인업인 △마데카소사이드 △티트리 △콜라겐 △비타민 △PDRN 제품을 멤버별로 매칭한 콜라보 한정판 에디션과 각 멤버 시그니처 향을 담은 핸드크림 5종 세트는 멤버들의 개성이 담긴 특별한 디자인으로 팬들의 주목을 받았다. 한정판 제품 선공개 소식이 알려지자 팝업스토어 오픈 전부터 대기 행렬이 이어졌으며, 내국인뿐만 아니라 외국인 관광객까지 몰렸다.
이번 팝업스토어는 단순한 제품 전시에 그치지 않고 고객 참여형 게임, 피부 고민 상담을 통한 샘플 제공 이벤트, 제품 체험존 등 다채로운 프로그램이 마련돼 방문객의 체류 시간과 만족도를 높였다. 모든 방문객에게는 브랜드 굿즈 선물과 구매 금액대별 혜택 등 다양한 프로모션이 제공됐다. 팝업스토어 체험 후기는 SNS 및 온라인 커뮤니티를 통해 빠르게 확산됐다.
메디힐 관계자는 “이번 팝업스토어를 통해 국내외 팬덤 및 글로벌 고객과의 접점을 확대하고, K-더마 브랜드로서 메디힐만의 브랜드 경험을 효과적으로 전달할 수 있어 의미 있었다”며 “앞으로도 다양한 오프라인 활동을 통해 국내외 고객과의 소통을 강화해 나갈 계획”이라고 전했다.
댓글 0