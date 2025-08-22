고려사이버대, 광복 80년 ‘대한민국 국가상징 디자인 공모전’ 주요 상 석권

광복 80주년을 기념해 행정안전부가 주최한 ‘대한민국 국가상징 디자인 공모전’에서 고려사이버대학교 디자인학부 동문들이 주요 부문에서 수상하며 주목을 받았다.
이번 대회는 태극기, 무궁화, 나라문장 등 전통적인 국가 상징을 현대적으로 재해석해 한국의 정체성과 가치를 널리 알리고자 마련된 행사다.
국무총리상을 수상한 최우영(디자인학부 15학번) 동문은 태극과 건곤감리를 구조적으로 재해석해 전통과 현대의 조화를 구현했다. 행정안전부 장관상을 받은 박진영(디자인학부 16학번) 동문은 태극 문양과 한글 자모의 조형미를 결합해 국가 상징 디자인의 새로운 방향성을 제시했다. 또한 박철영(디자인학부 16학번) 동문은 낡은 태극기를 모티브로 역사와 희망을 동시에 담아내며 중소기업중앙회 회장상을 수상했다.
국무총리상을 받은 최우영 동문은 “광복 80년이라는 뜻깊은 해에 수상하게 되어 매우 기쁘다”며 “대학 시절부터 이어온 연구가 결실을 맺게 된 것 같아 더욱 의미가 크다”고 소감을 밝혔다.
박진영 동문은 “지난 대회에 이어 연속으로 수상하게 되어 영광”이라며 “작은 디자인이지만 한국을 세계에 알리는 데 보탬이 된다면 더할 나위 없이 기쁘다”고 말했다. 또한 박철영 동문은 “교수님들과 동문들의 응원이 큰 힘이 되었고, 함께 고민하고 나눈 시간이 오늘의 결과로 이어졌다”며 감사의 마음을 전했다.
고려사이버대는 이번 성과를 발판으로 학생들이 창의성과 전문성을 발휘할 수 있도록 적극 지원하며, 한국 디자인의 가치를 세계에 널리 알릴 수 있는 인재 양성에 힘쓸 계획이다.
한편, 고려사이버대는 산업체 및 공공기관 재직자를 대상으로 ‘산업체위탁전형’을 운영해 등록금 감면 혜택을 제공하고 있다. 자세한 사항은 입학지원센터 홈페이지 및 대표전화를 통해 확인할 수 있다.
〈본 자료는 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.〉 ⓒ donga.com, 무단 전재 및 재배포 금지
댓글 0