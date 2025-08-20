“美, 삼성 지분 요구 비현실적…사실상 보조금 안 주겠다는 것”

반도체 보조금 대가로 지분 인수 방안에 업계 반발
“민간기업이 美정부에 줄 지분 어떻게 확보하겠나
공장 짓고 있는데 약속 엎어…대미투자 신뢰 떨어져”
미국 도널드 트럼프 행정부가 정부 보조금을 받는 반도체 기업들을 대상으로 그에 상응하는 지분을 인수하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다. 반도체 업계는 이미 공사가 상당 부분 진행중이거나 끝난 상황에서 약속한 계약을 뒤엎는 결정이라며 강하게 반발하는 분위기다.
19일(현지 시간) 로이터는 복수의 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 반도체법(칩스법) 지원을 받는 모든 제조사의 일정 지분을 인수하려 한다고 보도했다. 여기에는 인텔, 마이크론 등 미국 기업뿐만 아니라 삼성전자, 대만 TSMC 등이 포함된다. 이들 반도체 기업들은 지난해 말 조 바이든 행정부 시절 보조금 액수가 확정됐으나 아직까지 실제로 집행되지는 않았다. 보조금 규모는 TSMC 66억 달러, 마이크론 62억 달러, 삼성전자 47억5000만 달러, SK하이닉스 4억5800만 달러다.
트럼프 행정부의 이 같은 정책 방향은 이미 현실화되고 있다. 앞서 인텔과 관련해 10% 지분 인수를 추진 중이라는 보도와 관련해 캐롤라인 리빗 백악관 대변인은 이날 사실이 맞다고 확인했다. 여기에는 연방정부가 지급하는 보조금(78억6000만 달러 달러)만큼 지분을 취하는 방안도 검토중인 것으로 전해졌다.
이 같은 아이디어를 낸 이는 하워드 러트닉 상무부 장관으로, 트럼프 대통령이 그가 제시한 방안을 만족스러워한 것으로 전해졌다. 리빗 대변인은 보조금을 활용해 제조사 지분을 거두는 것과 관련해 “전에 없던 창의적인 아이디어”라며 “대통령은 국가 안보와 경제 모든 측면에서 미국의 필요를 최우선으로 여기고 있다”고 했다.
TSMC는 지난해 말부터 애리조나 1공장을 가동중이고 현재 2, 3공장을 추가로 짓고 있다. 삼성전자도 텍사스주 공장을 거의 완공하고 이제 가동을 앞둔 상황이다.
국내 반도체 업계는 보조금 지급 대가로 지분을 주는 요구와 관련해 반발하고 있다. 업계 관계자는 “보조금의 대가로 지분을 주게 되는 순간부터 보조금이 아니게 되는 것”이라며 “미국 정부와 대미 투자에 대한 신뢰가 크게 떨어지는 방안”이라고 했다.
김혁중 대외경제정책연구원 부연구위원은 “지분을 주게 되면 법인을 파는 것이나 마찬가지”라며 “삼성전자, TSMC 등 민간 기업 입장에서 미국 정부에 줄 지분을 어떻게 확보할 것이며 내부 의사결정이 가능할 지 의문”이라고 했다. 그러면서 “불가피할 경우 보조금을 약속한 규모보다 더 늘리거나 다른 혜택이 추가돼야 한다”고 했다.
김양팽 산업연구원 전문연구원은 “트럼프 행정부가 출범 전부터 계속해서 반도체 보조금에 대한 부정적인 입장을 보였는데 이제 노골적으로 안 주겠다는 제스처를 취한 것으로 보인다”고 했다. 김 연구원은 “앞선 반도체 보조금 협상에서 기업들의 초과 수익을 연방정부에 분배하는 조건이 있었다”며 “해당 조건에 대해서도 지나치다는 지적이 많았는데 지분까지 요구하는 것은 선을 넘은 것 같다”고 했다.
업계에서는 트럼프 행정부의 지분 인수 요구가 기존 계약 위반으로 소송 대상이 될 수 있지만 일반 민간 기업들이 미국 정부 상대로 싸우기는 쉽지 않을 것이라는 우려가 나온다. 업계 관계자는 “대미 투자에 대한 불확실성이 계속 커지고 있어 중장기적으로는 미국에 투자하려는 기업들이 계속 줄어들 것”이라고 했다.
