워런 버핏, 애플 팔고 주가 반토막난 ‘이 주식’ 2조 원어치 사들였다

세계 최고 투자자 중 한 명인 워런 버핏이 최대 주주인 버크셔해서웨이가 2분기(4~6월) 애플 비중을 줄이고 미국 최대 건강보험사 유나이티드 헬스 주식을 사들인 것으로 나타났다. 올 초까지만 해도 500달러가 넘었던 유나이티드 헬스 주가는 실적 악화 등의 영향으로 반 토막까지 하락했다.
14일(현지시간) 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 ‘13F’ 보고서에 따르면 버크셔는 2분기 중 유나이티드 헬스 주식을 15억7000만 달러(약 2조2000억 원) 사들였다. 이는 버크셔의 전체 포트폴리오에서 18번째로 큰 비중이다.
운용자산이 1억 달러가 넘는 미국의 기관 투자자는 매 분기마다 포트폴리오 변동 사항을 담은 보고서(13F)를 SEC에 보고해야 하고, SEC는 공시한다. 분기가 끝난 후 45일이 지나기 전에 제출해야 하기 때문에 보통 이 기한을 채워서 제출하는 편이다. 버크셔를 포함한 기관투자자들의 13F도 2분기가 끝나고 45일이 다 돼가는 14일 공개됐다.
● 유나이티드 헬스 사고, 애플 판 버크셔
유나이티드 헬스를 사들인 버크셔는 애플 주식은 2000만 주 매도했다. 전체 포트폴리오에서 애플이 차지하는 비중은 1분기(1~3월) 25.76%에서 2분기 22.31%로 줄었지만, 여전히 가장 큰 비중이다. 버크셔는 2016년 애플에 400억 달러를 투자해 큰 이익을 거뒀지만 지난해부터 지분 축소가 진행 중이다. 포트폴리오에서 비중이 세 번째로 큰 뱅크오브아메리카의 비중도 축소했다.
유나이티드 헬스에 투자한 ‘큰 손’은 버핏뿐만이 아니다. 2008년 서브프라임 모기지 사태를 예측해 큰 이익을 거둔 마이클 버리가 이끄는 사이언 에셋 매니지먼트도 유나이티드 헬스 주식 35만 주에 대한 콜옵션과 유나이티드 헬스 주식 2만 주를 사들였다. 버리는 영화 ‘빅 쇼트’의 실제 모델로 유명하다. 콜옵션은 정해진 가격으로 주식을 살 수 있는 권리를 담고 있다. 주가가 상승했을 때 콜옵션을 매수한 투자자는 수익을 거둘 수 있다.
지난해 12월 의료보험 부문 자회사 최고경영자(CEO)의 총격 피살 소식으로 한국에 널리 알려진 유나이티드 헬스는 올해 들어서만 주가가 46% 가량 하락했다. 보험금 지급 관련 법무부의 조사를 받은 데다, 의료비 지급금 증가로 실적이 나빠진 탓이다. 하지만 버크셔와 사이언 등 기관 투자자의 투자 소식이 전해진 뒤 장외시장에서 13% 넘게 급등했다.
● 글로벌 ‘큰 손’들의 포트폴리오
레이 달리오가 세운 세계 최대 헤지펀드 ‘브리지워터 어소시에이츠’는 엔비디아, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 메타, 우버 등 빅테크 기업의 비중을 늘렸다. 전체 포트폴리오에서 엔비디아가 차지하는 비중은 1분기 1.43%에서 2분기 4.61%로 커졌다. S&P500을 추종하는 상장지수펀드(ETF)인 SPY와 IVV에 이어 3번째로 큰 비중이다. 반면 알리바바, 핀둬둬, 바이두 등 중국 테크 기업 주식은 매도했다.
조지 소로스와 함께 영국 파운드화를 공매도해 큰 수익을 낸 것으로 유명한 스탠리 드러켄밀러의 ‘듀캐인 패밀리 오피스’는 전자서명업체 도큐사인과 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 1위 대만 TSMC 주식을 사들였다. 쿠팡 주식도 추가로 사들여 포트폴리오에서 차지하는 비중이 5.26%에서 6.67%로 커졌다.
세계적인 퀀트(계량분석) 헤지펀드 르네상스 테크놀로지는 엔비디아, 넷플릭스, 애플, GE버노바(옛 GE 에너지사업부) 등의 주식을 사들였다. ‘보스턴의 현인’으로 불리는 가치투자자 세스 클라만이 이끄는 바우포스트 그룹은 구글과 미국 대표 전기공급업체 웨스코 인터내셔널 주식을 추가로 사들였다.
