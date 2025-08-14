휴온스글로벌, 2분기 매출액 2127억·영업이익 253억 기록

휴온스글로벌은 지난 2분기 연결 재무제표 기준 매출액 2127억 원, 영업이익 253억 원, 당기순이익 115억 원을 기록했다고 14일 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 1.4% 증가했고, 영업이익과 당기순이익은 각각 16.9%, 50.0% 감소했다.
연결재무제표 기준 매출액은 전년 동기 대비 증가하며 역대 최대 분기 실적을 기록했다. 국내 보툴리눔 톡신 시장 경쟁이 심화되며 휴메딕스와 휴온스바이오파마 등 에스테틱 자회사 실적이 둔화됐고 연구개발(R&D) 비용이 증가한 점이 영업이익 감소에 영향을 미쳤다. 휴온스그룹의 상반기 연구개발비는 340억 원으로 지난해 동기 대비 약 4% 증가했다. 매출 대비 연구개발비 비중은 7.9%에서 8.2%로 늘었다.
연결재무제표 기준 반기 실적은 매출액 4118억 원, 영업이익 508억 원을 기록했다. 올해 분기 및 반기 기준으로 모두 역대 최대 매출을 달성했다.
휴온스는 연결재무제표 기준 2분기 매출액 1560억 원, 영업이익 131억 원, 순이익 118억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 4.7%, 40.3%, 46.5% 증가했다. 전문의약품 매출은 692억 원으로 대사성 질환 의약품과 주사제 수출을 통해 실적을 달성했다. 뷰티·웰빙 사업 부문 매출은 422억 원으로 감소했다. 건강기능식품사업부 분할합병으로 지난 5월부터 매출이 자회사 휴온스엔으로 이관됐기 때문이다. 건기식 사업부의 매출을 제외한 뷰티·웰빙 매출액은 370억 원으로 전년 동기 대비 7.7% 증가했다. 연속혈당측정기 덱스콤 G7은 분기 최대 매출을 기록했다. 수탁(CMO) 사업은 2공장 점안제 라인 가동률 증가로 207억 원의 매출을 달성했다.
휴온스엔 2분기 매출액은 187억 원으로 전년 동기 대비 76.7% 늘었다. 휴온스생명과학은 64억 원으로 29.5% 증가했다. 지난해 휴온스가 인수한 팬젠은 지난 6월부터 연결 대상 종속기업으로 편입됐다.
휴메딕스는 개별재무제표 기준 2분기 매출액 430억 원, 영업이익 108억 원, 순이익 79억 원을 기록하며 전년 동기 대비 각각 6.3%, 17.3%, 33.5% 감소했다. 필러 및 화장품 수출은 증가했지만 국내 필러·톡신과 전문의약품 CMO 매출은 줄었다.
휴엠앤씨는 2분기 연결재무제표 기준 매출액 134억 원, 영업이익 8억 원, 당기순손실 3000만 원을 기록했다. 전년 동기 대비 매출은 21.8% 늘었고 영업이익과 당기순손실은 각각 40.3%, 103.2% 감소했다.
휴온스바이오파마는 2분기 매출액 78억 원, 영업이익 3억 원으로 전년 동기 대비 역성장했다. 지난해 하반기부터 이어진 내수 톡신 제품의 매출이 감소한 영향이다. 전 분기 대비 내수와 수출은 각각 4.1%, 13.7% 증가했다. 휴온스메디텍은 매출액 143억 원, 영업이익 5억 원을 기록했다. 밀키트 자회사 푸드어셈블은 매출액 21억 원, 영업손실 4억 원을 기록했다.
송수영 휴온스글로벌 대표는 “국내외 경기 침체와 함께 대외 불확실성이 지속되는 상황에서도 휴온스그룹은 적극적인 수출 확대 및 꾸준한 연구개발 투자를 이어가고 있다”며 “지속성장 기반을 강화함과 동시에 가시적 성과와 중장기 성장동력을 모두 확보해 나가는 데 총력을 다하겠다”고 말했다.
