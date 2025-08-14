상반기 나라살림 적자 94조, 역대 4번째…연말 나라빚 1300조 넘을듯

올해 상반기(1~6월) 나라 살림 적자가 94조 원을 넘어서며 역대 네 번째로 큰 규모를 기록했다. 2차 추가경정예산(추경) 편성을 위해 발행한 국채까지 반영되면 올해 연말 나라빚이 1300조 원을 넘어설 것으로 전망된다.
14일 기획재정부가 발표한 ‘월간 재정동향 8월호’에 따르면 6월 말 기준 총수입은 320조6000억 원으로 1년 전보다 24조7000억 원 늘었다. 국세 수입은 190조 원으로 21조5000억 원 증가했다. 기업실적 개선과 법인 이자·배당소득 증가 등으로 법인세가 14조4000억 원 더 걷혔고, 소득세 역시 7조1000억 원 확대됐다. 해외주식 호황 등에 따른 양도소득세 증가, 성과급 확대 및 근로자 수 증가에 따른 근로소득세 증가 등의 영향으로 풀이된다.
총지출은 389조2000억 원으로 지난해보다 17조3000억 원 확대됐다. 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 68조6000억 원 적자를 냈다. 통합재정수지에서 국민연금 등 4대 보장성 기금을 차감해 정부의 실질적인 재정 상태를 나타내는 관리재정수지는 94조3000억 원 적자로 집계됐다. 지난해 동기보다는 9조1000억 원 개선됐지만 △2020년(110조5000억 원) △2024년(103조4000억 원) △2022년(101조9000억 원)에 이어 역대 네 번째로 큰 규모다.
6월 말 기준 중앙정부 채무 잔액은 1218조4000억 원으로 전월 대비 6000억 원 커졌다. 이날 발표된 수치에는 올해 5월 통과된 1차 추경까지만 포함됐다. 기재부 관계자는 “지난달부터 집행되기 시작한 2차 추경은 다음달 발표되는 ‘7월 재정동향’부터 반영된다”며 “이 경우 올해 연말 관리재정수지는 111조6000억 원, 국가채무는 1301조9000억 원에 달할 것”이라고 설명했다.
7월 국고채 발행 규모는 21조2000억 원이다. 1∼7월 누적으로는 145조5000억 원이 발행돼 연간 총 발행한도 대비 63.1%가 소화됐다. 같은 달 국고채 금리(3년물 2.460%, 10년물 2.785%)는 미국 등 글로벌 금리 상승 여파로 일부 상승 압력이 커졌지만 저가 매수세가 유입되며 대체로 안정적인 흐름을 유지했다.
