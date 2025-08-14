유튜브, AI로 청소년 밤샘 시청·유해 영상 추천 ‘칼질’

美 이용자 대상으로 18세 미만 판단 AI 모델 도입
이용 중 휴식, 취침 시간 알림 등 보호 기능 제공
SNS 과이용 사회 문제로 떠오르자 자율규제 확대
유튜브가 인공지능(AI)을 기반으로 청소년 이용자를 판별해 시청 시 문제가 될 수 있는 콘텐츠 추천 제한, 이용 중 휴식 시간 알림 등의 기능을 제공한다. 최근 청소년들의 소셜네트워크서비스(SNS) 과이용이 사회적 문제로 제기되면서 인스타그램, 틱톡 등이 자율규제를 확대한 가운데 유튜브도 이 대열에 합류했다.
유튜브는 13일(현지 시간) 미국 지역 내 이용자를 대상으로 18세 미만인지를 판단하는 AI 모델을 운영하기 시작했다.
콘텐츠 시청 카테고리, 유튜브 사용 기간, 동영상 검색 내역 등을 기반으로 해당 이용자가 미성년자인지 아닌지 추정한다. 18세 미만이라고 판단되면 유튜브가 해당 이용자에게 알림을 보내는데 이용자가 성인인 점을 입증하려면 신분증, 신용카드 인증, 셀프 카메라 촬영 등을 진행하면 된다.
18세 미만 이용자로 확정되면 청소년 보호 기능이 자동으로 활성화된다. 개인 추천화되지 않은 광고만 표시되며 디지털 웰빙 도구가 자동 적용된다. 동영상을 게재하거나 공개적으로 댓글을 달 때 개인정보 보호에 대한 알림이 표시되며 반복해서 볼 경우 문제가 될 수 있는 콘텐츠가 포함된 동영상 추천을 최소화한다.
유튜브가 말한 디지털 웰빙 도구는 이용 중 휴식, 취침 시간 알림 등을 말한다. 이용자 본인이 생각하는 적절한 유튜브 사용 시간을 선택할 수 있는데 ‘15분마다 알림’, ‘30분마다 알림’, ‘180분마다 알림’ 등 옵션이 있다.
휴식 시간 알림 등은 유튜브가 이미 도입해 온 기능이지만 그동안 계정 가입 시 입력한 생년월일 기반으로만 청소년 여부를 판단해 적용해 왔다. 이 방식은 허위 생년월일 입력 시 보호 기능이 무력화되는 한계가 있었다. 이번에 AI 모델을 도입하면서 실제 사용 패턴과 계정 활동 내역을 종합 분석해 청소년을 더 정확히 식별하고 보호 기능을 자동 적용할 수 있게 된 것이다.
다만 틱톡이나 인스타그램처럼 일일 이용시간을 정해 초과 시 강제로 종료하는 방식은 아니다. 틱톡과 인스타그램은 청소년 이용자의 하루 이용 시간을 기본 60분으로 설정했다. 설정 시간보다 길게 사용을 원할 경우 부모 동의가 필요하다.
유튜브가 청소년 보호 확대에 나선 데는 청소년 SNS 과이용이 사회 문제로 떠올랐기 때문이다. 유튜브뿐만 아니라 인스타그램, 틱톡 등 SNS 과이용이 청소년에게 부정적 영향을 끼친다는 연구 결과가 나오고 있다. 미국 웨일코넬 의대와 캘리포니아대 공동 연구팀은 지난 6월 국제 의학 학술지 ‘자마’에 “SNS 사용이 중독 수준으로 급격히 증가했다가 줄어든 청소년의 자살 행동 위험이 2배 이상 높다”는 내용의 논문을 발표했다.
SNS 과이용을 막기 위해 법적 규제까지 나오고 있다. 호주는 오는 12월부터 16세 미만 청소년의 유튜브, 페이스북, 인스타그램, 틱톡 등 SNS 계정 개설을 금지할 예정이다.
이처럼 SNS 과이용이 사회적 문제로 제기되자 플랫폼 기업들이 자율규제에 나서고 있다. 틱톡은 최근 청소년 보호 기능 ‘세이프티 페어링’을 확대했다. 부모 등 보호자는 앞으로 자녀가 틱톡에 영상 등 콘텐츠를 게재할 때마다 알림을 받을 수 있다. 자녀의 관심 콘텐츠 주제, 팔로잉 목록도 관리할 수 있다. 자녀가 틱톡 내 영상을 신고할 때 보호자에게도 어떤 콘텐츠가 신고됐는지 알림을 받을 수 있게 된다.
올 초 청소년 보호 기능을 확대한 인스타그램도 보호자 허락 없이 인스타그램 라이브에 참여할 수 없으며 다이렉트 메시지(DM)에 의심되는 나체 사진이 있을 시 자동 흐리게 처리하는 기능이 설정되도록 했다.
