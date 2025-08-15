빙그레, 美 샌프란시스코 한인회 주최 ‘광복절 경축식’ 후원

빙그레 미국법인이 미국 샌프란시스코 한인회에서 주최하는 ‘제80주년 광복절 경축식’을 후원한다고 14일 밝혔다.
제80주년 광복절 경축식은 오는 17일(한국시간) 샌프란시스코 시청에서 개최되며, 캘리포니아주 북부 지역 거주 한인들이 참석해 독립을 위해 헌신한 애국선열들을 기리는 시간을 가질 예정이다.
이번 경축식에는 해외에서 유일하게 생존 중인 이하전 애국지사가 경축식 명예 대회장을 맡는다. 지난해 빙그레는 샌프란시스코에 거주하는 이하전 지사를 찾아 나라를 위한 헌신에 대한 감사의 마음을 전하기 위해 ‘처음 입는 광복’ 캠페인의 일환으로 맞춤 한복 세트를 포함해 감사패, 한국광복군 서명문 태극기 등을 전달한 바 있다.
빙그레 관계자는 “광복 80주년을 기념해 뜻깊은 행사를 마련해 준 샌프란시스코 한인회에 고마움을 전한다”며 “빙그레는 독립을 위해 헌신하신 애국선열들을 기리는 활동에 힘을 아끼지 않을 것”이라고 밝혔다.
한편 샌프란시스코는 한인 이민자들이 중심이 된 미주 독립운동의 거점으로 꼽힌다. 도산 안창호 선생은 1912년 독립운동 단체 ‘대한인국민회’를 조직하고 이듬해 ‘흥사단’을 창립하는 등 샌프란시스코에서 활발한 국권 회복 활동을 펼쳤다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
