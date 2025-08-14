美 퍼플렉시티 “구글 크롬 48조원에 인수 계획”

법원 ‘反독점 재판’ 매각 명령 기대
미국 인공지능(AI) 스타트업 퍼플렉시티가 345억 달러(약 47조8000억 원)에 구글 웹브라우저 ‘크롬’을 인수하겠다고 12일(현지 시간) 밝혔다. 구글의 검색 시장 반(反)독점 재판을 진행 중인 미국 연방법원이 최종적으로 구글 매각을 명령할 경우 크롬을 사들여 구글의 대항마가 되겠다는 의지를 드러낸 것이다. 345억 달러는 퍼플렉시티가 지난달 평가받은 시장 가치 180억 달러의 약 두 배에 달하는 수준이다.
방대한 데이터 확보 수익 창출 노려
퍼플렉시티는 이날 구글 최고경영자(CEO) 순다르 피차이에게 보낸 서한에서 크롬 인수 제안을 두고 “크롬을 유능하고 독립적인 운영자에게 맡김으로써 최고 수준의 공익에 부합하는 반독점 구제책을 만족시키기 위한 것”이라고 했다.
퍼플렉시티는 AI 기반 검색엔진 스타트업으로, 지난달 AI 웹브라우저 ‘코멧(Comet)’을 내놓는 등 구글의 아성에 도전하고 있다. 한편 앞서 오픈AI도 크롬 인수에 관심을 드러낸 바 있다. 닉 털리 오픈AI 챗GPT 제품 총괄은 올 4월 미국 워싱턴 연방법원에서 열린 구글의 검색시장 반독점 재판에서 “크롬 브라우저를 인수할 의향이 있느냐”는 질문에 “그렇다. 우리뿐 아니라 많은 기업이 인수에 관심을 가질 것”이라고 밝혔다.
이처럼 오픈AI와 퍼플렉시티 등이 웹브라우저 시장을 눈여겨보는 배경에는 방대한 데이터 확보와 수익 모델 창출 목적이 있다. 자체 브라우저를 만들면 방문 기록, 클릭 패턴을 비롯한 사용자의 웹 행동 데이터를 확보해 개인 맞춤형 서비스와 타깃 광고 등에 활용할 수 있기 때문이다.
장은지 기자 jej@donga.com
