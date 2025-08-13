델타-대한항공, 美 애틀랜타 노선 ‘수하물 원격검사(IRBS)’ 도입… 수속·환승 편의↑

인천~애틀랜타 노선 3개 항공편 IRBS 도입
비행 중 엑스레이로 수하물 원격 검사
애틀랜타공항서 입국 및 환승 20분 단축 효과
애틀랜타 환승 시 수하물 재위탁 생략
‘심리스 여정’ 항공여행 제공
델타항공은 대한항공과 서울 인천~애틀랜타 노선에 ‘위탁수하물 원격 검사(IRBS, International Remote Baggage Screening)’를 도입한다고 13일 밝혔다. 이에 따라 인천국제공항에서 출발해 하츠필드-잭슨애틀랜타공항으로 가는 델타항공 DL188, DL026, 대한항공 KE035편 등 3개 항공편에 IRBS가 적용된다.
IRBS는 출발 공항에서 미국행 수하물 엑스레이(X-ray) 이미지를 미국 관세국경보호청(CBP)에 원격으로 전송하고 CBP에서 해당 이미지를 사전에 분석하는 시스템이다. 승객이 이동하는 동안 미국 현지에서 수하물 검사를 실시하기 때문에 착륙 후 입국 절차를 간소화할 수 있다.
인천국제공항에서 IRBS 적용 항공편을 이용하는 승객은 애틀랜타공항 도착 후 수하물 임의 개봉 검색과 세관 검색을 면제받는다. 보다 빠르게 입국할 수 있다. IRBS를 도입한 항공편을 타면 미국에서 환승 시 수속 관련 편의가 더욱 극대화된다고 델타항공 측은 설명했다. 현재 미국 내 최초 기착지 공항에서 수하물 검색·위탁 절차를 필수로 거쳐야 하는데 이를 생략하고 바로 연결 항공편에 탑승할 수 있기 때문이다. 특히 인천에서 출발해 애틀랜타공항을 통해 환승하는 승객 수하물은 최종 목적지 공항까지 자동으로 연결된다. 항공편 환승 시간이 최소 20분 이상 단축될 것으로 보고 있다. 기존에는 환승객도 환승공항에서 수하물을 수취하고 다시 위탁해야 하는 번거로움이 있었다.
다른 국가나 지역에서 출발해 IRBS를 도입한 인천~애틀랜타 노선을 이용하는 경우에도 수하물 검색 간소화 혜택을 누릴 수 있다. 최초 출발지에서 수하물을 부친 뒤 항공편을 갈아타고 최종 목적지에서 수하물을 찾으면 된다. 델타항공과 대한항공의 해당 노선을 이용하는 전체 승객이 연간 30만 명에 달하는 만큼 IRBS 도입 효과가 클 것으로 전망하고 있다. 특히 애틀랜타공항의 경우 전 세계에서 가장 붐비는 허브공항 중 하나이고 환승 비율도 높다. 델타항공은 지난해 총 16만 명이 인천~애틀랜타 노선을 이용했고 이중 10만여 명이 환승했다고 전했다.
제프 무마우(Jeff Moomaw) 델타항공 아시아·태평양 부사장은 “대한항공과 조인트벤처를 통해 고객의 태평양 횡단 여정을 더욱 편안하고 즐겁게 만들기 위해 최선을 다하고 있다”며 “위탁수하물 원격 검색 도입은 시작일 뿐으로 향후 인천에서 출발하는 미국 노선에 시스템 도입을 확대할 것”이라고 말했다. 한편 이날 델타항공과 대한항공은 IRBS 도입을 기념해 인천국제공항에서 기념식을 진행했다. 또한 애틀랜타로 향하는 IRBS 도입 항공편 승객 전원에게 기념품을 증정했다.
대한항공 관계자는 “한국과 미국을 대표하는 국적 항공사들이 미래형 항공 보안 서비스 선도 모델을 도입하게 됐다”며 “심리스(Seamless) 여정으로 고객 편의를 높이고 보다 편안하게 항공여행을 누릴 수 있는 서비스를 지속 도입해 나가겠다”고 말했다.
