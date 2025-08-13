aT, 복날 맞아 폴란드서 ‘K-보양식’ 삼계탕 선봬

농림축산식품부와 한국농수산식품유통공사(aT)가 복날을 맞아 폴란드에서 한국 대표 보양식인 삼계탕 체험 행사를 개최했다.
이번 행사는 지난 8일 말복을 앞두고 아워홈과 협업해 폴란드 브로츠와프에 위치한 한국 글로벌 배터리 제조기업의 현지 근로자 1500명을 대상으로 진행됐다.
aT는 지난해 12월 아워홈과 업무협약을 체결하고, 해외 단체급식을 활용한 K-푸드의 확대를 추진해 왔다. 시범사업으로 멕시코 몬테레이 소재 글로벌 K-제조공장에서 ‘K-푸드 데이’를 열어 큰 호응을 얻었으며, 이번 행사를 통해 사업 범위를 동유럽으로 넓혔다.
동유럽 내 생산과 물류 거점인 폴란드는 한국 주요 제조법인들의 진출이 활발하다. 특히 현지인 근로자의 비중이 높고, 이들의 한국 문화에 대한 수용도가 커 단체급식 채널을 활용한 K-푸드의 대량 수출이 기대된다.
행사에서 선보인 삼계탕은 열처리 가금육의 검역 협상 타결 이후 지난해부터 본격적으로 EU 27개국으로 수출되고 있다. 레토르트 형태로 시장에 출시돼 바쁜 제조업 근로자들에게 적합한 제품으로 평가된다. 또한 현장에서는 삼계탕과 함께 복날·복달임 음식의 의미를 소개하고, 김치·인삼주 등 곁들임 음식과 핫도그, 식혜, 아이스크림 등 공장 매점 입점 가능성이 높은 ‘짝꿍식품’도 함께 전시했다.
전기찬 aT 수출식품이사는 “해외 단체급식 시장은 K-푸드 소비저변을 넓힐 수 있는 중요한 기회”라며 “앞으로도 해외 진출 기업과 협업을 확대해 현지 소비자들이 일상 속에서 K-푸드를 접할 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
