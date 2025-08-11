더폴라리스, 과천으로 본사 이전…“유통의 새 패러다임 알릴 것”

㈜더폴라리스는 지난 달 과천 디테크 타워로 본사를 이전하고 새로운 성장의 발걸음을 내디뎠다고 밝혔다.
300평 규모의 내부에는 쇼룸, 국제회의장, 대회의실을 비롯해 부설연구소인 항노화연구소, 한국경제연구소, 한국기업교육연구소와 제품 체험실 등 특화된 공간들로 구성되어 있다.
국제회의장에는 고화질 녹화·송출 장비를 설치해, 현장 참석이 어려운 회원들도 실시간 접속을 통해 강의를 함께 들을 수 있는 환경을 구축했다. 폴라리스 명품관을 표방하는 40평 남짓의 쇼룸은 각종 보석류와 출시를 앞둔 자사 제품을 비롯해 회원사들의 경쟁력 있는 우수한 제품을 전시할 예정이다. 명품관은 일반에 개방해 대중과의 접점을 넓히고 동시에 제품 홍보로도 이어질 수 있도록 했다.
더폴라리스는 국내외 판로의 길을 찾지 못하는 개인과 기업에게 판로개척과 솔루션을 제공하며, 약4,000명 회원과 회원사에게 상생의 길을 열어가고 있다.
김명준 대표는 “과천의 새로운 터전이 소통과 희망으로 서로의 꿈을 실현하는 기회의 공간이자 열린 광장이 되길 바란다”며 상생을 실천하고, 가치를 흐르게 만드는 기업의 목표 아래, K-유통을 대표하는 글로벌 허브 기업으로 도약할 것이라고 약속했다.
더폴라리스는 건강·뷰티·라이프 스타일 분야로 사업을 확장하며 해외시장 진출을 위한 신제품 중심의 프리미엄 브랜드 전략을 강화하고 있다. 그중 하나인 FEROSSA(페로사)는 자기장, 근적외선, 진동 기술이 집약된 두피케어 디바이스로 국내 두피 미용기기 시장의 차세대 모델로 주목받고 있다. 펠로제 이너케어도 여성들의 삶의 질 개선 브랜드로 관심이 모아지고 있다.
김 대표는 “2028년에는 6,000명 사업자가 함께하는 것이 목표다. 기업가치 1조 클럽 진입을 이뤄 내 국내외 시장 진입이 어려운 개인과 중소기업을 위한 판로 개척의 교두보이자 산업플랫폼으로서의 위상을 더욱 확고히 해나갈 것”이라고 강한 자신감을 보였다.
더폴라리스의 벨류체인은 단순한 유통을 넘어 판매자, 소비자, 기업, 사회가 연결된 신뢰의 가치를 지향한다. 김명준 대표는 제품 기획부터 조달, 판매, 고객 응대까지 ‘진정성은 반드시 전달된다’는 기업 철학으로 글로벌 유통 시장의 새로운 표준을 제시하겠다고 밝혔다.
한편, 더폴라리스는 2025 소비자 선호 브랜드 대상에서 ’글로벌 비즈 플랫폼’ 부문 대상을 수상한 바 있다.
댓글 0