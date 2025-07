이재용, 美 도착…관세 협상 지원 사격

이 회장이 현재 관세 협상 지원을 위해 방미 중인 만큼 두 사람이 직접 만나 협력 방안을 얘기할 가능성도 제기된다.일각에서는 삼성전자와 테슬라의 동맹이 우리 정부의 대미 관세 협상에 지렛대 역할을 할 수 있다는 전망도 나온다.이 이용자는 머스크 CEO가 지난 27일 올린 “삼성은 테슬라가 제조 효율성을 극대화하는 데 도움을 주기로 합의했다”는 글을 공유하면서 “삼성은 그들이 무엇에 사인했는지 전혀 모른다(Samsung has no idea what they signed up for)”고 주장했다.그러자 머스크 CEO는 답글을 통해 “그들은 안다(They do)”며 “나는 실제 파트너십이 어떤 것일지 논의하기 위해 삼성 회장 및 고위 경영진과 화상 통화를 했다”고 밝혔다.

아울러 “훌륭한 성과를 거두기 위해 양사의 강점을 이용할 것”이라고 덧붙였다.이재용 회장은 이날 오후 5시께 워싱턴DC 인근 덜레스국제공항으로 입국했다. 도널드 트럼프 대통령이 해외 기업들의 대미투자 확대를 요구하고 있는 만큼 관세 협상을 측면 지원하기 위해 현지 기업들과 협력 논의에 나설 것으로 관측된다.삼성전자와 테슬라의 동맹이 관세 협상에 긍정적 역할을 할 수 있다는 기대감도 제기된다.삼성전자는 2030년까지 370억 달러(약 54조원) 이상을 투자하기로 하고, 내년 가동 개시 목표로 미국 텍사스주 테일러에 파운드리(반도체 위탁생산) 공장을 짓고 있다.삼성전자는 최근 테슬라와 22조7648억원(165억 달러) 규모의 파운드리 공급 계약을 체결했다.특히 공개된 165억 달러는 ‘최소치’라며 실제는 몇 배 더 클 수 있다고 언급한 만큼 삼성전자와 협업 및 투자 규모는 더 커질 수 있다.[서울=뉴시스]