덴티움, 베트남 호치민서 ‘디지털 미니멀리즘’ 임플란트 포럼 성료

베트남 주요 의과대학 교수진 참석…현지 치의학계와의 학술 교류 기반 확대

이번 포럼은 베트남을 주요 전략 거점으로 삼아 진행된 연례 학술행사로, 현지 치과의사들의 적극적인 참여 속에 성황리에 마무리됐다. 특히 Ho Chi Minh University, Viet Nam National University of Ho Chi Minh City, Pham Ngoc Thach University, Can Tho University 등 베트남 남부 지역의 주요 대학 교수진이 참석해 강연을 청강하며 포럼의 전문성과 신뢰도를 높였다.이번 포럼은 ‘Digital Minimalism’을 핵심 주제로, 복잡한 술식을 단순화하면서도 임상 예측성과 효율성을 높이는 덴티움의 솔루션을 조명했으며, bright implant와 다양한 제품을 직접 체험할 수 있는 전시도 함께 마련됐다.이어 폭퐁 원장(Dr.Pokpong Amornvit, The S Dental Clinic)은 최신 디지털 장비를 활용한 진단 중심의 보철 설계 전략을 소개했다. 그는 페이스 스캔, CT 스캔, 구강스캐너(IOS) 등 다양한 데이터를 경합하여 분석함으로써 환자의 occlusal plane과 Frankfurt horizontal line 등을 정밀하게 설정하고, 이를 기반으로 한 ‘Facial Driven Design’을 통해 보다 정확하고 심미적인 보철 디자인이 가능하다고 설명했다.다음으로는 ITI 베트남 회장인 Tran Hung Lam 교수(Tran Hung Lam, Van Lang University)는 최소 침습적 접근을 중심으로 한 간단하고 예측 가능한 술식 설계를 강조하며, DASK Simple과 bright implant 조합이 상악동 거상술과 골 이식의 부담을 줄이는 효과적인 방식임을 설명했다.

덴티움은 이번 포럼을 통해 베트남 내 bright implant 및 디지털 솔루션에 대한 인지도를 한층 강화하고, 현지 KOL 및 의료기관과의 협력을 통해 보다 실질적인 임상 확산을 도모할 계획이다. 또한 오는 11월 방콕에서 개최되는 ‘World Symposium’을 통해 아시아 주요 국가와의 연계 프로모션을 이어나가며, 글로벌 디지털 임플란트 리더로서의 입지를 공고히 할 방침이다.