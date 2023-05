엔카닷컴은 ‘AWS 서밋 서울’에 참가해 엔카닷컴의 디지털 전환(DT) 전략을 통한 성공 사례를 발표했다고 8일 밝혔다.지난 3~4일 서울 코엑스에서 열린 AWS 서밋 서울은 기업 관계자 및 개발자들이 모여 최신 클라우드 기술과 IT 혁신 트렌드를 공유하는 행사다. 올해는 클라우드 트렌드를 다룬 산업·기술별 90여 개의 강연과 함께 아마존웹서비스(AWS) 클라우드와 연계한 다양한 솔루션과 비즈니스 혁신 사례가 소개됐다.행사 첫날 진행된 산업 업종별 강연에서 김명주 엔카닷컴 CTO는 ‘AWS 마이그레이션을 통한 엔카닷컴의 디지털 전환 전략’을 주제로 조직, 인프라·애플리케이션, 프로세스의 전환을 통해 고객경험을 향상시킨 사례를 발표했다.발표에서 김 CTO는 AWS 마이그레이션을 통한 개발 생산성 30% 향상, 데브옵스(DevOps) 문화의 실현, 이미지 처리 속도 최대 7배 향상, 배포 속도 2배 향상, MSA(마이크로 서비스 아키텍처) 전환, 데이터 기반 서비스 개발, 테스트 자동화, AI 차량 진단 등을 이룬 사례를 공유했다.김 CTO는 “엔카닷컴은 급변하는 중고차 플랫폼과 시장 환경에 대응하기 위해 적극적인 IT 인프라 투자를 진행하고 있다”며 “앞으로도 IT 기술 고도화에 집중해 최고의 고객경험을 드릴 수 있는 플랫폼을 만들어 나갈 것”이라고 말했다.두가온 동아닷컴 기자 gggah@donga.com