폐업위기 소상공인들에 재도약 날개… 소진공 희망리턴패키지 사업 큰 호응

희망리턴패키지 사업의 지원을 받아 남성 미용 전문점을 창업한 A 씨가 고객의 머리를 손질하고 있다. 소상공인시장진흥공단 제공

2015년 화장품 소매점을 창업한 A 씨(29)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 여파로 지난해 초부터 매출이 급감했다. 주요 고객이었던 외국인 관광객의 발걸음이 뚝 끊긴 영향이었다. 임차료 부담이 커지면서 하루빨리 가게를 정리하는 게 맞는지 고민이 깊어졌다. A 씨는 결국 지난해 5월 폐업을 결정했다.A 씨가 재기의 기회를 찾은 건 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단(소진공)의 희망리턴패키지 사업 덕분이다. 희망리턴패키지는 폐업 예정인 소상공인의 사업 정리, 취업 교육, 법률 자문, 재창업 등을 지원하는 프로그램이다.A 씨도 컨설팅을 받아 별도 비용 없이 사업장을 정리할 수 있었다. 외상 거래대금 회수, 재고 물품 매각 등을 자문해 폐업 비용을 줄였다. 폐업 후에는 업종전환 교육을 받고 남성미용 전문점을 차렸다. 창업 비용 1000만 원도 지원받았다. A 씨는 “창업 전문가로부터 시장과 상권 분석, 판매전략 수립, 온라인몰 개설까지 큰 도움을 받았다”고 말했다.희망리턴패키지의 ‘재창업 및 업종전환 사업화 지원’ 프로그램은 폐업한 소상공인에게 창업 교육과 사업화 비용을 지원한다. 올해 사업비 지원 예산은 총 120억 원, 교육에는 60억 원이 책정됐다. 사업체 1곳당 비용의 50%를 1000만 원 한도에서 지원한다.재창업에 성공한 소상공인들의 만족도도 높다. 지난해 1월 대전 중앙시장에 운동기구 전문점을 차렸다가 코로나19의 직격탄을 맞은 B 씨(60)는 희망리턴패키지의 지원을 받아 수공예품 공방을 창업했다. B 씨는 “교육비와 재료비가 무료여서 경제적 부담도 크지 않았다. 다양한 창업 노하우를 배워 실패 확률을 낮출 수 있었다”고 말했다.희망리턴패키지 사업을 통해 인생 역전을 이룬 사례도 있다. 2014년 직업소개소를 운영하다 폐업한 C 씨(38·여)는 당초 소진공의 재창업 교육을 받아 꽃집을 창업했다. C 씨는 사업 확장을 위해 올해 다시 사업화 지원 프로그램을 신청했다. 제품 개선 컨설팅을 받은 C 씨는 받침 없는 화분 등 새로운 디자인을 고안해 주목을 받았다. C 씨는 “희망리턴패키지 사업 덕분에 동네 꽃집이 전국 사업으로 성장할 수 있었다”고 말했다.중기부는 올해 약 691억 원이었던 희망리턴패키지 예산을 내년 1139억 원으로 확대 편성했다.조봉환 소상공인시장진흥공단 이사장은 “올해 처음 시작된 사업화 지원은 아이디어로 그칠 뻔했던 소상공인의 사업 구상을 실현시켜주는 프로그램”이라며 “코로나19로 위기에 몰린 소상공인에게 재도약의 발판이 될 수 있다”고 말했다.박성민 기자 min@donga.com 기자페이지 바로가기 >