김구라, 만 4세 딸 국제학교 2차 합격…“수현이가 붙었다”

방송인 김구라가 늦둥이 딸 수현 양의 국제학교 2차 전형 합격 소식을 전했다. 영상에서는 만 4세 수현 양의 자연스러운 영어 실력도 공개돼 관심을 모았다.
2일 유튜브 채널 ‘김그리’에는 ‘엄마와 맞이하는 첫 어버이날’이라는 제목의 영상이 공개됐다.
이날 그리(김동현)는 어버이날을 맞아 부모와 동생 수현 양을 위한 선물을 준비해 집을 찾았다.
그리가 준비한 샴페인을 건네자 김구라는 “오늘 마침 축하할 일이 있다”며 “수현이가 2차에 붙었다”고 기쁜 소식을 전했다.
이에 그리가 “학교?”라고 묻자 김구라는 “인천 송도 국제학교 2차 전형에 합격했다”고 밝혔다. 수현 양도 “2차 붙었다”며 환한 미소를 지었다.
특히 영상에서는 수현 양의 영어 실력도 눈길을 끌었다. 만 4세라는 어린 나이에도 영어로 자연스럽게 대화를 이어가는 모습이 공개되며 시청자들의 관심을 받았다.
또 수현 양은 선물을 준비한 그리에게 “오빠 고마워”라고 말하며 애교를 보였고, 김구라가 장난스럽게 개인기를 시키자 “싫어”라고 단호하게 답해 웃음을 자아냈다.
김구라는 앞서 자신의 유튜브 채널을 통해 딸의 국제학교 지원 사실을 공개한 바 있다. 당시 그는 “송도 국제학교에 지원했다”며 “합격하면 인천 송도로 이사도 고려하고 있다”고 밝혀 화제를 모았다.
이번 2차 전형 합격 소식이 전해지면서 실제 입학 여부에도 관심이 이어지고 있다.
한편 김구라는 2015년 이혼 후 2020년 12세 연하의 비연예인과 재혼했으며, 2021년 딸 수현 양을 품에 안았다. 이후 가족의 일상을 유튜브를 통해 간간이 공개하며 팬들과 소통하고 있다.
배정한 기자 hani@donga.com
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